Hämeen Sanomien Etukanava

Veljekset Vekka Liikenne Oy on hankkinut uuden autotyypin, jossa matkustajien mukavuus on erittäin korkeata luokkaa.Auto on kotimaista valmistetta ja tyypiltään Vanaja LT-50/5400. Siinä on 163 hevosvoimainen AEC-moottori, joka on asennettu auton takaosaan.