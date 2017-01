Hämeen Sanomien Etukanava

F1-sarjassa Williamsilta Mercedekselle siirtynyt Valtteri Bottas sanoo, että hänen ensimmäinen tavoitteensa uudessa tallissa on ottaa uran ensimmäinen F1-osakilpailuvoitto. Bottas on ajanut urallaan 78 gp-kilpailua. Niissä hän on saavuttanut yhteensä yhdeksän palkintosijaa.