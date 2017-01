Hämeen Sanomien Etukanava

Ilmassa on haikeutta. Maria Möller on saapunut Janakkalaan Irjalan kartanon eli entisen kotinsa pihapiiriin kahden koiransa kanssa. Jackrussellinterrierit ovat aivan innoissaan päästessään tuttuun paikkaan.Mutta Möller koirineen on vain käymässä, sillä hän saapui Irjalaan tämän haastattelun takia.