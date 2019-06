LaVen kesäkuun pelitunnelmia

LaVen nuorin joukkue eli P/T8 on pelannut kesäkuun ajan hyvällä fiiliksellä. Torstaina 6. kesäkuuta joukkueen kevätkauden ainoa kotiturnaus Untulassa toi koti-isännälle kolme voittoa ja yhden tappion lukemin 2-1, 6-0 ja 5-0 sekä 1-2 tappio. Jännitys katsomossa on ollut kova! Seuraavalla viikolla joukkue kävi Urjalassa hakemassa kotiin voitot 4-0, 4-0, tasapelin 2-2 ja tappion 0-4. Juhannusviikon maanantaina Forssassa kevätkauden viimeinen turnaus, jossa tuloksena kaksi voittoa (8-0, 2-0) sekä kaksi tappiota (0-2, 2-5). Syyskaudelle on perustettu uusi joukkue eli peleihin lähtee mukaan myös P/T9-joukkue.

P/T10 on pelannut myös hyvin voitokkaasti kesäkuun ajan. Iittalassa perjantaina 7. kesälkuuta kaatui Iittalan pallo lukemin 7-0, FC Kangasala lukemin 2-0, Tammelan FC Ryske 4-2 ja Viialan Peli-Veikot 5-0. Seuraavalla viikolla pelattiin joukkueen kotiturnaus Turvalla. Ilta oli vähämaalinen ja kentällä nähtiin erittäin tiukkaa vääntöä. Ensimmäisestä pelistä Viialaa vastaan 2-1 voitto, toinen peli Iittalaa vastaan 3-1, kolmannesta pelistä tasapeli Kangasalaa vastaan sekä neljännestä pelistä 1-0 voitto Tammelaa vastaan. Turnauksen erityismaininta meni kioskin tädeille herkullisista tarjoiluista. Joukkueen pelit jatkuvat vielä vierasturnauksella Kangasalalla keskiviikkona 26. kesäkuuta.

T15 on tiivistänyt joukkuehenkeään ja taistellut peleissä hyvin mukana, mutta toistaiseksi maalinteossa on ollut puutteita ja pelit ovat kääntyneet vastustajien voittoihin. Tiistaina 4. kesäkuuta ParVi/Ipa vei LaVen hyvästä maalivahtipelistä huolimatta pisteet lukemin 0-3 ja seuraavalla viikolla Pato vei voiton 0-5 LaVen onnistuneesta hyökkäyspelistä huolimatta. Myös sunnuntaina 16. kesäkuuta pisteet jäivät Kangasalalle 9-1. T15 kohtaa tiistaina 25. kesäkuuta Untulassa FC Vapsin kello 19 ennen kesätauolle jäämistään.

P/T12 vieraili toukokuun loppupuolella Forssassa, jossa palloa vei muukin kuin navakka kaakkoistuuli. Kotiin lähdettiin lukemin 5-2, pisteet forssalaisille. Helteisessä Untulan sydämessä keskiviikkona 5. kesäkuuta joukkue taisteli kovaa ja voitto heltisi kotiin lukemin 6-3 vain kahden vaihtomiehen voimin. Niin ikään Untulassa 12. kesäkuuta joukkue kohtasi sarjakakkosen FC Hakan Valkeakoskelta. Vastus tiedettiin kovaksi ja Haka vei pisteet vieraisiin lopputuloksella 1-2. Tiistaina 19.kesäkuuta oli joukkueen varmasti kesän ikimuistoisin ja märin pelireissu Tervakosken nurmella. Ukkoskuuro keskeytti pelin 20 peliminuutin kohdalla ja kasteli niin pelaajat kuin kannattajat läpimäräksi. Joukkueet eivät olleet sokerista, LaVen pelaajat pitivät sovitusta pelisuunnitelmasta kiinni ja pallo pyöri lukemiin 0-13 LaVelle. Kotiin lähdettiin ruohontuoksuisina, täydet pisteet mukana. P/T12 kotipeli Untulassa ParVia vastaan keskiviikkona 26.kesäkuuta kello 18.30.

KPR on loistanut kentällä kesäkuun ajan. Sunnuntaina 9. kesäkuuta vastustaja jäi jalkoihin heti lähtökiihdytyksessä. Fyysinen peli, jossa vastustajalle 4 varoitusta ja punainen. Lopputuloksena 4-1 voitto LaVelle. Perjantai-iltana 14. päivä tiukan väännön jälkeen Iittalasta 3-1 voitto myös Lammille. Kevätkierroksen viimeinen kotipeli Turvalla tiistaina 25. päivä kello 19.

Edustus sen sijaan oli hieman tappiokierteessä kesäkuun alkupuolella. Tiukka vääntö Pirkkalassa PJK:n vieraana päättyi 2-1 tappioon, mutta kotipeli pellavamarkkinapäivänä 15. kesäkuuta NePaa vastaan käänsi onneksi tilanteen valoisammaksi. Maalintekijöinä Kyöstilä, Aakkula, Ansamaa ja Selinummi eli 4-0 voitto, pisteet jäivät Lammille. Sama vire jatkui juhannusviikon keskiviikkona kotipelissä Tampere United/2 vastaan, kun Arran Aakkula naulasi hattutempun ja peli päättyi 3-1 voittoon. Koko joukkue puolusti nöyrästi taitavaa, jopa kauden kovinta, vastustajaa vastaan. Edustus jatkaa heinäkuun ajan pelejä Turvalla lähes joka viikko. Seuraava kotipeli IkUa vastaan 4. heinäkuuta kello 19.

Teksti: Anniina Mäki