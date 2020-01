Sisu Hockeyn kiekkokoulu loisti ottelutapahtumassa

Sisu Hockeyn kiekkokoulu pelasi tänään kauden ensimmäiset ottelut. Vastustajana otteluissa oli Sisu Hockeyn monivuotinen yhteistyöseura Valkeakosken Kiekko-Ahman kiekkokouluryhmät. Molempien kiekkokoulujen pelaajista oli mukana kaksi peliryhmää: ”isot” ja ”pienet”. Otteluissa nähtiin mahtavaa tsemppaamista, pientä jännitystä, huikeita suorituksia ja uskomattoman hienoa yhteispeliä. Yleisöä oli paikalla runsaasti.

Kiekkokoulu Suomen Jääkiekkoliiton lanseeraama jääkiekkotuote, joka on tarkoitettu 4-10-vuotiaille tytöille ja pojille. Kiekkokoulussa opetellaan jääkiekon lajitaitoja, luistelua ja ryhmässä toimimista sekä nautitaan liikunnan iloista jäällä. Sisu Hockeyn kiekkokoululaiset ovat harjoitelleet jääkiekon ja luistelun taitoja syyskuun alusta saakka. Osa pelaajista on ollut toiminnassa mukana jo viime kaudella, osa aloittanut lajin vasta tällä viikolla. Kiekkokouluun voi tulla milloin vain, kynnys osallistumiseen on matala ja kaikki harrastajat toivotetaan tervetulleiksi.

Kaikkein pienimmät ja aloittelevat pelasivat huikean jännittävät ja tasaiset ottelut. Ensimmäinen ottelu päättyi tasapeliin 1-1 ja toinen ottelu päättyi tasapeliin 0-0. Vielä viimeisellä peliminuutilla pelaajat yrittivät täysillä ratkaista pelin, mutta molemmat maalivahdit pitivät maalinsa puhtaana. Sisun maalinteossa onnistui Elmo Pesonen ja maalissa torjui hienosti Eemil Oikarinen ja Aada Saarinen. Kiekko-Ahman maalissa torjui Veikko Kulmala.

Isompien ryhmässä Sisun pelaajat loistivat taidoillaan. ”Luistelu, kiekon käsittely ja yhteispeli oli todella hienoa katsottavaa”, kertoi kiekkokoulun valmentaja Toni Saarinen. Molemmat ottelut päättyivät Sisu voittoon 6-0. Maalinsa puhtaana pitivät Sampo Alkio ja Aada Saarinen. Nemo Saarinen taituroi otteluissa viisi maalia. Maalinteon makuun pääsivät myös Rasmus Saarinen (2 maalia), Arttu Pohjola (2 maalia), Ilmari Pohjola (2 maalia) ja Tinja Viitanen. Valmentajina toimivat Toni Saarinen ja Jukka Pohjola.

Teksti: Outi Pohjanvirta, Sisu Hockey