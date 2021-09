Sisu Hockeyn U22-joukkue aloitti sarjansa tasapelillä

Sisu Hockeyn U22-joukkue aloitti jääkiekon syksyn sarjansa lauantaina kotiottelulla Hämeenlinnassa. Jääliikuntakeskus Hakiolle saapui vieraaksi Storm Hyvinkäältä. Sisun hallitsema ottelu päättyi tasapeliin 2-2.

Sisun U22-joukkue on nuorentunut, valitettavan moni joukkueen vanhemmasta ikäpolvesta lopetti jääkiekon lähes vuoden kestäneen koronatauon aikana. Joukkue on pelannut edellisen sarjapelin viime lokakuussa. U22-sarjassa pelaajien ikähaitari on iso, nuorimmat pelaajat ovat 17-vuotiaita ja vanhimmat 22-vuotiaita.

– Sisun nuori joukkue pelasi tiivistä puolustuspeliä ja onnistui tukkimaan keskialueen aika hyvin. Vastustaja joutui roiskimaan kiekkoa päätyyn ja sitä kautta pelin hallinta oli Sisulla. Hallinnasta huolimatta maalien viimeistely ei ollut kohdillaan ja se näkyi tulostaululla. Silti tyytyväisiä saa jätkien peliin olla, kertoivat joukkueen valmentajat Aleksanteri Loukojärvi ja Vili Nurmi.

Ottelu alkoi melko tasaisesti, Stormin hallitessa peliä. Ensimmäisen erän puolivälissä vastustaja teki ottelun avausmaalin. Sen jälkeen Sisun pelaajat heräsivät peliin ja ottelun hallinta kääntyi Sisulle. Ajassa 15.46 Sisun avausmaalin ylivoimalla teki ottelussa vauhdikkaasti ahkeroinut Akseli Jaakkola, syöttäjinä Mikael Valtee ja Juuso Pakkanen. Erätauolle lähdettiin tasalukemin 1-1.

Toisessa erässä Sisu pyöritti peliä paljon vastustajan päässä, mutta kiekkoa ei millään saatu maaliin. Storm teki yllättäen toisen maalinsa erän puolivälissä siirtyen johtoon 1-2. Sisun tasoitusta saatiin odottaa erän lopulle, hienon maalin taituroi Roope Ruoho, syöttäjänä jälleen vahvan panoksen otteluun antanut Mikael Valtee. Kolmanteen erään lähdettiin tasalukemin 2-2.

Kolmannessa erässä ei maaleja nähty, vaikka Sisu painosti vahvasti vastustajan päässä. Ottelun hallinasta kertovat myös maalivahtien torjuntamäärät; Sisun maalivahti Martti Piitulainen torjui 32 kertaa ja Stormin Eemeli Ikonen 58 kertaa.

Sisu jatkaa sarjaansa ensi lauantaina Valkeakoskella Kiekko-Ahman vieraana.

Outi Pohjanvirta

Sisu Hockey U22-joukkueenjohtaja