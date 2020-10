Sisu U11-joukkue aloitti sarjakautensa vahvasti

Sisu Hockeyn U11-joukkue pelasi jääkiekon Hämeen alueen E2 b-lohkon ensimmäisen sarjaottelunsa sunnuntaina Jääliikuntakeskus Hakiolla. Vastaan luisteli Pelicans Lahdesta. Ottelu oli jännittävä ja tasainen ratketen vasta viime minuuteilla Pelicansin voittoon 6-7.

Ottelu oli tulikaste niin pelaajille kuin heidän vanhemmilleen, koska kyseessä oli E2-ikäisten ensimmäinen tilastoitava ottelu koko kaukaloa käyttäen. Pelaajien vanhemmat hoitivat ensi kertaa ”oikean jääkiekko-ottelun” kellon, kuulutuksen, jäähykoppien valvonnan sekä tilastoidun ottelupöytäkirjan. Sekä vanhemmat että pelaajat hoitivat tehtävänsä hienosti.

Leijonaliigan puolen kentän peleistä on iso hyppäys koko kaukalon mittaiseen kolmen 15 minuutin erän otteluun, jonka tuomitsevat viralliset tuomarit. Paitsio on yksi isommista muutoksista aikaisempiin otteluihin. Sisu U11-joukkueen pelissä valmennuksen hyvä työ kantoi hedelmää. Ottelussa nähtiin hyviä syöttöjä ja jopa puolustajien avaussyöttöjä hyökkääjille. Erityismaininnan ansaitsevat myös Sisun maalivahdit Sanni Ananin ja Kaapo Malinen, he torjuivat ottelun aikana yhteensä 40 laukausta. Toisessa erässä Pelicans pommitti Sannia 19 kertaa eikä Sanni päästänyt verkkoonsa yhtään kiekkoa.

Jäähyt eli rangaistukset ovat uusi asia E2-ikäisille pelaajille ja tänään ottelussa niitä nähtiin vähän. Pelicans onnistui tekemään yhden ylivoimamaalin, vaikka jäähyn pituus E:n sarjoissa on vain yksi minuutti. Ensimmäisen erän jälkeen Sisu johti ottelua 4-3. Sisun avausmaalin teki Nazar Bilan, toisen maalin Matias Rostedt, kolmannen maalin Valtteri Kantinkoski Rasmus Sottisen syötöstä ja neljännen maalin Rostedt syöttäjänään Milo Söyring. Toinen erä oli tiukkaa ja tasaista peliä, kumpikaan joukkue ei onnistunut maalinteossa.

Kolmannen erän alussa Pelicans tasoitti tilanteen 4-4. Sisun Matias Rostedt nosti Sisun johtoon hattutempullaan, syöttäjänä Bilan. Pelicans ei antanut periksi vaan tasoitti tilanteen 5-5. Pelicans pääsi ylivoimalle ja nosti joukkueensa johtoon. Sisun pistenikkari Rostedt teki Sisulle kuudennen maalin, esityön teki Frans Tiirikkala. Ottelua oli jäljellä noin viisi minuuttia ja tilanne oli kutkuttava 6-6. Pelicans onnistui viime minuuteilla nousemaan voittoon, joten tiukka ottelu päättyi 6-7. Sisu Hockey palkitsi tsempparipalkinnoilla joukkueestaan maalivahti Kaapo Malisen ja kenttäpelaajista Matias Rostedtin, Nazar Bilanin ja Milo Söyringin.

– Sisun kaikki pelaajat olisivat tänään ansainneet tsempparipalkinnon, kertoo Sisu U11 joukkueenjohtaja Tuuli Tiirikkala. Maalivahtimme onnistuivat upeasti ja koko joukkueessa syttyi valtava pelaamisen ilo. Tämä oli todella hyvä sarjakauden aloitusottelu, jatkaa Tuuli Tiirikkala.

Outi Pohjanvirta