10 uutta koronaa Kanta-Hämeessä, 2 epäselvää tartunnan lähdettä

Lauantain 6. maaliskuuta aikana Kanta-Hämeessä todettiin 10 uutta covid-19 -tartuntaa. Tapauksista viisi on Hämeenlinnan ja viisi Riihimäen seudulta. Kanta-Hämeen keskussairaala kertoi tilanteesta twiitissään. Lauantain 6.3. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 10 uutta #COVID19-tartuntaa. Tapauksista viisi on Hämeenlinnan seudulta ja viisi Riihimäen. Kuuden potilaan osalta tartuntaketjut ovat tiedossa. Kahden tartunnanlähde on epäselvä ja kahden osalta jäljitys vielä kesken….