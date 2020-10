112-vuotias Pispalan haulitorni palaa paikoilleen – Forssan Asentajien Janne Vihreäsaari: "Paineet ovat olleet kovat"

Forssan Asentajilla on takana tuhansien tuntien urakka. Tulevat viikot ovat raastavan jännittäviä.

Pispalan haulitorni on nousemassa takaisin paikoilleen Tampereella.

Jalusta asennettiin viime viikolla ja tiistaina paikoilleen pistettiin ensimmäistä ristikkopalasta.

– Sitten ollaan jo noin 30 metrin korkeudessa, Forssan Asentajien toimitusjohtaja Janne Vihreäsaari kertoo.

Kaksi viimeistä kappaletta nostetaan torniin ensi viikolla. Tornin pitäisi olla kokonaisuudessaan valmis marraskuun alussa.

Korjattu torni piti alun perin esitellä yleisölle Tampere-päivänä 1. lokakuuta.

Viivästyminen johtui Vihreäsaaren mukaan oletettua suuremmasta työmäärästä, ja asia on tilaajan kanssa sovittu.

– Kun torni kertaalleen puretaan, kannattaa se korjata kunnolla.

Haulitornista uusittiin muun muassa noin 2 500 niittiliitosta, mikä oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin alkujaan suunniteltiin. Myös Haulimestarin työhuoneen lattia jouduttiin uusimaan kokonaan ja portaiden kaikki 250 askelmaa vaihtamaan turvallisuussyistä.

Hankkeen pääurakoitsija on Kreate oy, jolle Forssan Asentajat aliurakoi.

Vihreäsaari arvioi heidän huhkineen tornin parissa tuhansien tuntien edestä.

– Jossain vaiheessa haluan tehdä laskelman, paljonko kunnostukseen on mennyt aikaa. Jos katsoo ylitöitä, ne alkoivat jo viime keväänä.

– Paineet ovat olleet kovat ja töitä tehty viikonloppuisinkin. Juhannuksena hiekkapuhalluksia tehtiin kuumuudesta johtuen jopa yöllä.

Suojellun haulitornin kunnostaminen on ollut erityislaatuinen urakka, joka on herättänyt paljon huomiota. Muistelijoita ja valokuvaajia on parveillut niin pystytystyömaalla kuin konepajallakin.

– On ollut hetkiä, kun urakan ottaminen on kaduttanut. Olen kuitenkin varma, että aika kultaa muistot ja itsellekin tämä on hieno kokemus myöhemmin.

Vielä hyvänolon tunnetta ei ole tullut, sillä edessä on raastavat kolme viikkoa, joiden aikana voi Vihreäsaaren mukaan tapahtua vielä mitä vain.

Sade ja tuuli haittaavat palasten nostamista torniin, joka on täydessä mitassaan yli 50 metriä.

– Toivottavasti palat sopisivat samoille paikoille, joista ne on nostettu pois.

Tornin osien siirtäminen Tampereelle vapauttaa konepajalla tilaa muille töille.

Haulitornin kaltaisia niittiliitoksia käytetään myös siltarakenteissa, ja koska tekijät ovat harvassa, Vihreäsaari kertoo Tampereen kaupungin väläytelleen, että toimeksiantoja voisi tulla toistekin.

Parhaillaan Forssan Asentajat tekee Tampereelle monitoimiareenan teräsportaita ja ratikkakatoksia sekä teräsrakenteita Helsingin metrotyömaille.

Yrityksellä on henkilöstöä kymmenen henkeä, ja kun mukaan lasketaan vuokratyöntekijät, nousee työntekijöiden määrä 42:een.

– Työntekijämäärää on lisätty, ja tänä vuonna myös liikevaihto kasvaa. HÄSA