13 uutta koronatapausta Kanta-Hämeeseen lauantaina: Suurin osa tartunnoista peräisin oman maakunnan alueelta

Kanta-Hämeessä todettiin lauantaina 31. heinäkuuta 13 uutta koronatartuntaa. Tapauksista 11 on Hämeenlinnan seudulta, yksi Riihimäen ja yksi Forssan seudulta, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Kolme tartunnoista on peräisin muualta Suomesta ja kymmenen oman maakunnan alueelta. Kolmen potilaan tartunnanlähde on vielä epäselvä. Muut tartunnat jäljittyvät omaan perhepiiriin, harrastukseen, ravintolaan tai työpaikalle. Suomessa on raportoitu 519 uutta koronavirustartuntaa, kertoo…