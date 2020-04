140 vuoden takainen asukasluettelo löytyi ullakolta Hämeenlinnassa

Myllymäessä asuvan Nina Ranimaan talon ullakolta löytyi remontoinnin yhteydessä vanha dokumentti, joka vaikuttaisi olevan poliisia varten laadittu Hämeenlinnan kaupungin 2. kaupunginosan talojen asukasluettelo vuodelta 1881.

– Talomme on rakennettu virallisten paperien mukaan vuonna 1900, toisten tietojen mukaan 1903 tai 1905. Ostimme sen vuonna 2011 alkuperäisten asukkaiden jälkeläisiltä.

Tarinoiden Myllymäki -kirjan kertomusten mukaan Hakakatu 4:ssä sijaitsevan talon rakentaja oli nimeltään Anderson ja talo rakennettiin tuon ajan tyyliin kertaalleen jo käytetystä materiaalista eli vanhan aitan hirsistä.

Nina Ranimaan mukaan talo oli ostettaessa aika heikossa kunnossa. Alunperin kolmen huoneiston talosta remontoitiin paritalo.

– Timo Koskinen, joka on toinen talon omistajista, löysi vanhat paperit talon vintiltä muun romppeen joukosta jo remontoinnin yhteydessä. Hän oli laittanut ne talteen ja ruvennut vasta nyt myöhemmin niitä tutkimaan.

Nina Ranimaa on valmis luovuttamaan dokumentin Kansallisarkistoon tai museoon, jos ne sen huolivat. Ensin olisi kuitenkin kiinnostava tietää, mikä dokumentin käyttötarkoitus oikeastaan on ja onko löydöllä historiallista arvoa.

Luettelossa Lyseon ympäristössä olevaa aluetta

Hämeenlinnan toinen kaupunginosa sijaitsee keskustan ruutukaava-alueella Lyseon ympäristössä, keskustan koilliskulmassa. Myllymäessä sijaitseva talo ei siis kuulu kyseiseen kaupunginosaan.

Moni luettelossa mainittu talo on aikaa sitten jo purettu, mutta joitakin on vielä jäljelläkin. Luettelossa on numeroitu talot 85:stä 150:een. Luetteloituina ovat talon omistaja perheenjäsenineen, vuokralaisineen ja palvelusväkineen. Joidenkin henkilöiden kohdalla mainitaan myös, mistä on muuttanut Hämeenlinnaan.

Asukasluettelossa mainitaan usein myös henkilöiden ammatti. Alueella on asunut muun muassa seppämestari, ravintolanpitäjä, opettaja, insinööri, kenraali, hanskamaakari ja nuohoojamestari.

Lehtori Palanderin asuinpaikkakin kerrottu

Luettelosta löytyy muuan lehtori E. W. Palander, jonka monet hämeenlinnalaiset tuntevat kotimuseona säilytetystä Palanderin talosta, jossa hän asui historiallisen museon tietojen mukaan vuosina 1884–1904.

Koska asukasluettelo on kuitenkin jo vuodelta 1881, herättää se kysymyksiä. Asuiko Hämeenlinnan lyseossa venäjän kielen lehtorina toiminut Palander siis nykyisen Lukiokadun ja Linnankadun kulmauksessa jo tiedettyä aiemmin?

Hämeenlinnan kaupunginmuseon tutkija Liisa Koskelainen auttaa selvittämään asiaa. Hän löytää suunnilleen samalta ajalta kartan, jonka avulla voimme sijoittaa asukasluettelossa mainitut talot oikeille paikoilleen.

Luettelon mukaan lehtori Palander on asunut vuonna 1881 talossa, jonka numero on 144. Nykyisin Palanderin talona tunnettu rakennus on kartan mukaan kuitenkin numero 143, jonka omistajaksi luettelossa on merkitty myös naapurikorttelissa Lukiokadun varressa talon omistanut lehtori Magnus Gadd.

Toisin sanoen Palanderin perhe näyttää asuneen 1880-luvun alkuvuosina tulevan kotinsa naapuritalossa, joka sijaitsi Linnankadun alamäessä linnalle päin mentäessä. Tälle kyseiselle tontille siirrettiin muutama vuosi sitten kokonainen vanha puutalo Hallituskadulta.

Seppämestarin talossa myös joukko vuokralaisia

Lähempää linnaa, Niittykadun ja Koulukadun välisessä korttelista sijaitsivat puolestaan talot 149 ja 150.

Ne ovat olleet varakkaan ja aikanaan kaupungissa hyvin tunnetun seppämestarin C. J. Nybergin omistuksessa. Hänen perheeseensä lueteltiin tuolloin kuuluneiksi vaimo Lovisa, poika Karlo Alexander ja tytär Alexandra.

Heidän lisäkseen taloissa on asunut ilmeisesti vuokralaisina kaksi tamperelaista nuorta miestä, joiden titteliksi on merkitty oppilas sekä palvelustyttö ja kolme neitiä. Talossa on asunut myös asevelvollisten kutsuntatoimiston kirjuri Tanner vaimonsa ja palvelustyttönsä kanssa sekä luutnantti Walden piikansa kanssa.

Kotimuseo Palanderin talo oli vuoden 1881 asukasluettelon mukaan lehtori Magnus Gaddin omistuksessa. Hän rakennutti samoihin aikoihin myös ns. Gaddin talon naapurikortteliin Kymnaasikadulle eli nykyiselle Lukiokadulle. Kuva: Pekka Rautiainen

Luettelo kertoo yksityiskohtia kaupungin historiasta

Tutkija Liisa Koskelainen pitää asukasluetteloa mielenkiintoisena.

Hänen mukaansa talot oli Hämeenlinnassa yleensä numeroitu siten, että korttelissa oli yleensä neljä taloa, joskus kuusi. Vuokralla asuminen oli hyvin yleistä ja samassa pihapiirissä saattoi helposti olla toistakymmentä asukasta.

Koskelaisen mukaan seurakunnalla on ollut omat väestöluettelonsa.

Digitoituna löytyvässä vuoden 1881 henkikirjassa on lueteltu talojen asukkaiksi samoja ihmisiä kuin löytyneessä luettelossa, mutta henkikirjan kielenä on ruotsi. Vintiltä löytynyt asukasluettelo on kirjoitettu suomeksi. Luettelot eivät myöskään ole identtisiä, vaan talojen kohdalla luetelluissa henkilöissä on vaihtelua.

– Jos dokumentti ei kelpaa Kansallisarkistolle, kannattaa sitä tarjota museoon. Kaupungin historian kannalta tällaisella luettelolla on arvoa. Tällaisen luettelon avulla pystytään jäljittämään kaupungin historiassa vaikuttaneiden henkilöiden asuinpaikkoja, Liisa Koskelainen sanoo.

Arkistosta ei löydy vuoden 1881 luetteloa

Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipisteen tietopalvelusihteeri Oskar Wistbacka arvelee kuulemansa perusteella, että kyse voi asiakirjan kansilehden mukaisesti olla poliisin kokoamasta asukasluettelosta. Näin hän arvioi muun muassa siksi, että luettelossa on mainittu myös alaikäiset lapset.

– Meillä ei täällä näytä kuitenkaan olevan Hämeenlinnan poliisiluetteloita 1880-luvulta lainkaan, hän kertoo tietoja selatessaan.

Tutkija Auli Rantanen Kansallisarkistosta sanoo, että tämän tyyppisiä talokirjoja on säilytetty henkikirjojen aineistoina.

– Henkikirja on kuvannut tilannetta vuoden alusta. Poliisilaitoksien ylläpitämiin asukasluetteloihin ja osoitekortteihin taas on tehty muutoksia kesken vuodenkin, joten niistä selviää tarkemmin ihmisten asuinpaikkojen muutokset. Poliisien tehtäviinhän kuului irtolaisvalvonta ja tämänkin takia poliisilla on ollut käytössään monenlaisia kortistoja ja luetteloita.

Tämä selittää sen, miksi vuoden 1881 henkikirja ja talokirja eivät ole sisällöltään identtisiä. Henkikirjoihin on myös merkitty henkilöiden syntymävuodet toisin kuin talokirjaan.

Varsinainen poliisilaitos perustettiin 1902

Hämeenlinnaan perustettiin vuonna 1869 poliisivahtikonttori, joka toimi raatihuoneella. Varsinainen poliisilaitos perustettiin vuonna 1902.

– Asukasluettelo voisi olla hieno saada tänne meille Kansallisarkisto Hämeenlinnaan, josta kysellään muutenkin henkikirjoittajien ja poliisilaitoksien asiakirjoja. Esimerkiksi arkiston vanhimmat Hämeenlinnan poliisilaitoksen asukasilmoituskirjat ovat vuodelta 1902, tutkijat Auli Rantanen ja Juho Mattila kertovat.

Vastausta vaille jää, miten asukasluettelo oli päätynyt vähintään 20 vuotta kirjoittamisensa jälkeen tai kenties paljon myöhemminkin Myllymäkeen talon vintille. Ehkä jollakin talon asukkaista oli kytköksiä poliisilaitokseen.

Arkisto harkitsee, mitä ottaa säilytettäväkseen

Kansallisarkisto ei automaattisesti ota säilytettäväkseen kaikkia vanhoja asiakirjoja, vaan asiaa harkitaan tapauskohtaisesti, sillä materiaalia olisi enemmän kuin tilaa. Esimerkiksi samasta asiakirjasta ei oteta vastaan kaksoiskappaleita.

Koronavirusepidemian vuoksi Kansallisarkiston toimipisteissä ei nyt mahdollista käydä näyttämässä löytöjään.