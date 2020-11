Kevät hiljensi Hämeenlinnan perheneuvonnan, nyt palattu normaaliin

Hämeenlinnan perheasiain neuvottelukeskuksessa koronaepidemia näkyi keväällä erikoisella tavalla: uusien asiakkaiden yhteydenotot loppuivat lähes kokonaan.

Keskuksen johtaja Timo Korpinen arvelee syyksi sen, että tilanne eristäytymisineen ja rajoituksineen oli niin poikkeuksellinen, että ihmiset keskittyivät siihen.

Lue myös: Hämeen Sanomien koronakysely paljasti kantahämäläisten eristäytyneisyyden – Karla, 68, kirjoitti sydäntäsärkevän sadun lapsenlapselleen

Kesän jälkeen nyt syksyllä keskuksessa on palattu normaaliin tilanteeseen, mutta ruuhkia korona ei ole aiheuttanut.

– Meillä on yleensä noin kuukauden jono siihen, että ensimmäisen yhteydenoton jälkeen saa keskusteluajan, ja niin on nytkin, Korpinen sanoo.

Hänen mukaansa korona ei esimerkiksi tulosyynä näy ainakaan vielä, mutta tulee esille keskusteluissa.

– Meille hakeudutaan parisuhteen tai perheen ongelmien takia. Jos jokin asia on jo valmiiksi hiertänyt parisuhdetta, koronaan liittyvä eristäytyminen on saattanut korostaa tilannetta.

Korpinen sanoo, että normaalissa tilanteessa työ ja harrastukset antavat tilaa parisuhteessa. Koronan takia yleistynyt etätyö, harrastustauot ja etäkoulu saattavat aiheuttaa sen, että aiemmin pinnan alla kyteneet asiat tulevat esille.

Hän arvelee, että koronan aiheuttamat ongelmat saattavat purkautua näkyvämmin vasta varsinaisen kriisin jälkeen. Tällöin erilaisilla auttajatahoilla voi olla odotettavissa ruuhkaa.

– Niinhän usein käy, että kun tilanne on päällä, se vie kaiken energian. Vasta kun tilanne on rauhoittunut, on aikaa pohtia, mitä on tapahtunut ja miten se on vaikuttanut elämään.

Neuvottelukeskuksen toimintaa muokattiin keväällä koronarajoitusten tultua voimaan. Käyttöön otettiin puhelimitse ja Teamsin välityksellä käytävät keskustelut.

– Osa asiakkaista halusi silloin jäädä odottamaan tapaamisia kasvokkain. Nyt meillä ovat käytössä sekä tapaamiset että etäkeskustelut sen mukaan, mitä asiakkaat toivovat.

Perheasiain neuvottelukeskus toimii Hämeenlinnassa seurakunnan alaisuudessa. Se palvelee kuitenkin kaikkia asukkaita, kirkkoon kuuluminen ei ole ehtona avun saannille.