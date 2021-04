18-vuotias Waltteri Niemi sairastui viime keväänä vakavasti, ja koronaepidemia muuttui sen jälkeen yhdeksi pienimmistä murheista

On keskiviikko, 6.5.2020. Suomi on elänyt koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa lähes kaksi kuukautta. Todettuja tartuntoja on yhteensä 5 573 kappaletta, ja Suomi valmistautuu kevään sulkuajan jälkeen avautumaan. Hausjärveläisten Niemien elämä on pian mullistumassa, mutta ei suinkaan koronan takia.