Kysyimme Ahvenistolla laskiaistiistain kunniaksi lapsilta, miten pulkkamäessä saa parhaat vauhdit

Entä mikä on näin laskiaistiistaina maukkainta retkievästä? Ja miten pulkkamäkeen pitää pakkasilla pukeutua oikein?

Cilla Pulkrabek, 9 vuotta

Nummen yhtenäiskoulu

”Ehkä tällä Snowrocket-liukulaudalla saa parhaat vauhdit. Se liukuu aika hyvin, ja sillä pääsee tosi pitkälle. Välillä pelottaa, mutta menen silti.

Parasta evästä on pillimehu tai kuuma kaakao ja leipä, jossa on voita ja juustoa.

Kun on paljon pakkasta, pitää laittaa ulkohousut ja -takki, pipo, hanskat, talvikengät ja ehkä huivi.”

Julius Kulju, 6 vuotta

Jaarlin Päiväkotien metsäeskari

”Varmaan pepulleen jäämäessä liukuu parhaiten. Olen koittanut pulkkamäessä myös liukurilla, pulkalla ja Stigalla.

Kodan tulella paistettu makkara on paras retkieväs. Saan paistaa itse, ainakin silloin, kun olen iskän kanssa. Kuuma kaakao on myös hyvää.

Pitää pukea paksut toppavaatteet, ettei tule kylmä. Niillä on hyvä laskea peppumäkeä.”

Eemeli Heikkinen, 10 vuotta

Nummen yhtenäiskoulu

”Pulkka on paras, koska sillä pääsee tosi kovaa ja siinä pääsee istumaan. Joskus olen satuttanut pyllyn, kun olen hypännyt pulkalla mäestä.

Kaakao ja leipä on parasta evästä, koska kaakao on tosi lämmintä ja leipä tosi täyttävää.

Ei ole tullut kylmä, kun pukee hyvät ulkoiluhousut ja -takin sekä pipon ja hanskat.”