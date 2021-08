Vaihteleva sää ei lannistanut Linnajazzin kävijöitä, jotka olivat varautuneet sateeseen omintakeisin viritelmin – Katso kuvat sunnuntain Linnajazzeilta

Perinteistä ja odotettua Linnajazz-festivaalin puistokonserttia juhlittiin tänään hyvissä tunnelmissa Hämeenlinnan Linnanpuistossa vaihtelevasta säästä huolimatta.

Jo ennen festivaalin alkua puistoon oli kokoontunut huomattava joukko ihmisiä, jotka olivat jo selvästi odottaneet festareille pääsyä pitkän koronatauon jälkeen. Korona ei pelottanutkaan festivaalikansaa ja paikalle oltiin tultu perheiden ja ystävien kesken festarifiiliksellä varustautuneena.

Sadetta pakoon piilokojun suojiin

Jazzin ystäväksi tunnustautuva hämeenlinnalainen Matti Rönkkö oli saapunut paikalle varautuneena kaikkeen. Sadetta varten Rönkkö oli viritellyt itselleen piilokojun eli luontokuvausteltan tuolinsa ympärille.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

– Tämä on suunniteltu pääasiassa lintujenkuvaamista varten, mutta kojuja näkee toisinaan myös festareilla. Korona ei pelota teltan suojissa, Rönkkö toteaa hymyillen.

Rönkkö on osallistunut Linnajazzeille useina vuosina. Parasta tapahtumassa on oikea festarimeininki.

– Tänne saa tuoda omia eväitä ja nauttia tunnelmasta rennosti, Rönkkö kertoo ja vilauttaa samalla reppuaan, jonne hän on pakannut kattaustarpeet kahdeksan hengen seurueelleen.

Sää koetteli, mutta ei päihittänyt

Tänä vuonna Linnajazz järjestettiin poikkeuksellisesti kaksipäiväisenä ulkoilmatapahtumana ja Linnajazzin toiminnanjohtaja Antti Mustakallio ehti jo ennen sunnuntain puistokonserttia huolestua uhkaavista sääennusteista.

Sää vaihtelikin tapahtuman mittaan, mutta Mustakallion helpotukseksi sade ehti väistyä ennen sunnuntain ensimmäisen puistokeikan alkua.

Eilen Hämeenlinnan torilla järjestetyssä Linnajazzin torikonsertissa sää suosi ja penkit olivat täpötäynnä.

– Puistokonsertin kävijämäärää on vaikea arvioida, sillä tapahtuma on ilmainen ja emme laske kävijöitä sillä tavalla. Yleensä määrä on kuitenkin siinä 2 000–3 000 ihmisen välillä. Hyvän sään suosiessa kävijämäärä on ollut isompikin, mutta huonon sään iskiessä taas pienempi, Mustakallio kertoo.

”Korona tulee jos on tullakseen”

Sunnuntain puistokonsertin tunnelmasta nauttimassa olivat espoolainen Maaria Tukiainen poikansa Justus Mättön kanssa. Tukiaiselle Linnajazzit olivat tämän vuoden toinen festivaali. Heinäkuussa hän osallistui Helsingissä pidettyyn Odysseus-festivaaliin, jossa soi myös jazz.

– Täällä on aina mukava ja koko perheelle sopiva tunnelma, eikä örvellystä. Koronatilanne Suomessa kuitenkin ylipäätään vähän huolettaa, monilla festareilla on tiivis tunnelma ja turvavälit unohtuvat, Tukiainen pohtii.

Hämeenlinnalainen pariskunta Mira Nisula ja Jari Rosnell nautti puistokonsertista ystäviensä kanssa. Pariskunnalle Linnajazz oli ensimmäinen varsinainen festivaali tänä kesänä. Erityisesti pari odotti kuulevansa Hämeenlinna Big Bandin soittoa.

Sunnuntain puistokonsertissa Hämeenlinna Big Band olikin monen festivaalikävijän suosikki ja sitä odotettiin hartaasti. Bändi kuuluu melkeinpä jokavuotisiin Linnajazzin vakioesiintyjiin ja siltä taittuvat muun muassa monenlaiset rytmimusiikin tyylit perinteisestä swingistä souliin ja pop-musiikkiin.

– Emme ole juuri käyneet missään ja nyt halusimme tulla tänne, sillä täällä saa kuunnella hyvää musiikkia hyvässä seurassa. Korona tulee jos on tullakseen, pariskunta pohtii.

Syksyllä on luvassa lisää jazzia, sillä tuolloin järjestetään Linnajazzin syksy -niminen konserttisarja.

Konsertteja pidetään kolmen viikon välein Hämeenlinnan teatterissa, Suistoklubilla, Hämeenlinnan kirkossa ja Sibeliuksen syntymäkodissa. HäSa