Kysyimme kylillä: Mitä mieltä olet kouluikäisten koronarokotuksista? Näin Hämeenlinnassa vastattiin

Koko maassa ovat käynnissä 12–15-vuotiaiden koronarokotukset. Nuorten rokotukset aloitettiin valtioneuvoston viime viikolla tekemän päätöksen pohjalta, jonka mukaan koronarokotuksen voivat nyt saada Suomessa kaikki 12 vuotta täyttäneet. Asetus tuli voimaan maanantaina 9.elokuuta. Aiemmin koronarokotetta tarjottiin vain 12–15-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.

Nuorten koronarokotukset ovat herättäneet paljon mielipiteitä ja tällä viikolla Kanta-Hämeessä lähetettiin kunnille ja oppilaitoksille uhkaavan sävyisiä kirjeitä liittyen nuorten rokotuksiin. Koulujen alueella jaettiin myös rokotevastaista propagandaa lapsille. Hämeenlinnassa rokotukset alkavat vasta tulevalla viikolla. Riihimäellä rokotukset ollaan jo aloitettu walk in -tapahtumalla.

Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista ja yli 12-vuotias alaikäinen voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi hänen olevan ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevä siihen.

Mitä mieltä olet kouluikäisten koronarokotuksista?

Virpi Toivonen, Hämeenlinna:

– Omat lapseni ovat vielä sen verran pieniä, että en ole juuri ajatellut asiaa. On se kuitenkin 12-vuotiaalle aika kova vastuu saada päättää itse, ottaako koronarokotteen vai ei.

– Asiaan vaikuttaa varmasti paljon se, miten vanhemmat rokotteeseen suhtautuvat ja millä tavoin he siitä kotona lapselle puhuvat. Itse saan koronarokotteen tällä viikolla.

Marjatta Lemmetty, Hämeenlinna:

–Kouluikäisten rokottaminen on erittäin hyvä asia koko väestön kannalta, jos tällä saadaan sairastumisia vähennettyä.

–Uskon, että on oikein antaa lapsen itse päättää rokotteesta, sillä niistä on puhuttu paljon ja tietoa aiheesta on saatavilla. Itse olen saanut kaksi koronarokotetta, eikä niistä tullut minulle mitään sivuoireita.

Jukka Sairio, Turenki:

– Tämä on ilman muuta hyvä asia, jos tällä pystytään parantamaan koronatilannetta. Hämeenlinnassa kyllä voitaisiin nopeuttaa nuorten rokottamisten aloittamista. Itse saan toisen koronarokotteen parin viikon päästä.