OAJ haluaisi numeroarvioinnin jo neljännelle luokalle – Osa hämeenlinnalaisista rehtoreista kannattaa ehdotusta

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) olisi valmis antamaan jo neljäsluokkalaisille numeroarvosanat.

Asia nousi esille sanomalehti Karjalaisessa (20.5.2019). OAJ:n ehdotus sai Hämeenlinnassa osittain varovaisen vastaanoton.

Hämeen Sanomat kysyi neljän hämeenlinnalaisen alakoulun rehtorin mielipidettä numeroarvosanojen antamiseen.

Vuorentaan koulun vs. rehtori Kristiina Samppala ei kannata numeroiden antamista jo alakoulun alemmilla luokilla.

– Mitä myöhemmin, sitä parempi. On turhan suuri riski, että numero koetaan liian kylmänä tapana ilmaista osaamista, Samppala kertoo.

Seminaarin, Myllymäen ja Ruununmyllyn koulun rehtorit suhtautuvat armollisemmin numeroihin.

Rehtori Outi Kärki Myllymäen koulusta nimittääkin oppilaita numero-orientoituneiksi, ja pitää OAJ:n ehdotusta hyvänä asiana.

Kyseisten kolmen koulujen rehtorit ovat yksimielisiä siitä, että taidon taso on helpompi hahmottaa numeroiden kuin sanallisen arvioinnin kautta.

– Ilman numeroita arviointi voi mennä niin sanotusti “hötöksi”, eikä oppilas enää tiedä omaa tasoaan tai tavoittele mitään, rehtori Pasi Rangell Seminaarin koulusta lisää.

Uutta opetussuunnitelmaa ja oppilasarviointia pidetään myös mahdollisuutena edistää oppilaan kehittymistä.

Rehtorit kokevatkin, että arvioinnista on tullut myös monipuolisempaa, mutta he painottavat arvioinnin selkeyttä.

– Mitä selkeämmät pelisäännöt on arvioinnissa, sitä helpompaa oppilaan on seurata omaa oppimistaan, Vuorentaan koulun vs. rehtori Kristiina Samppala muistuttaa.

Samoilla linjoilla Samppalan kanssa ovat myös Seminaarin koulun rehtori Pasi Rangell, Myllymäen koulun rehtori Outi Kärki ja Ruununmyllyn koulun rehtori Kristiina Hannula.

– Arvioinnissa on oltava selkeys eikä asioita voida vain kertoa, vaan niitä pitää olla mahdollista verrata yleiseen tasoon, Rangell kertoo.

Opettajan oman arvion lisäksi oppilaita kannustetaan ja ohjataan itsearviointiin.

– Oppilaita ohjataan huomioimaan omaa oppimistaan, ja pohdimme yhä enemmän, miten itsearviointia voitaisiin tukea, rehtori Kristiina Hannula Ruununmyllyn koulusta kertoo.

Opetussuunnitelman uudistuessa esillä oli kaksi oppilasarviointiin liittyvää keskeistä teemaa, kertoo OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

– Ensinnäkin haluttiin lisätä palautekeskustelua oppilaan ja opettajan välillä. Toiseksi haluttiin parantaa arvioinnin yhdenvertaisuutta, kertoo Salo.

Opetushallituksen työryhmä on nyt linjaamassa uusiksi perusopetuksen arvioinnin kriteerejä uudelleen, sillä edelliset ovat herättäneet runsaasti keskustelua ja kritiikkiä sekä opettajien että huoltajien keskuudessa.

Suurimmaksi teemaksi Salo nostaa jälleen yhdenvertaisuuden.

– Yleisesti ottaen arviointikriteerien tulisi olla yksinkertaisempia. Tällä hetkellä yksittäisen oppiaineen arvosanan antamiseksi on määritelty jopa yli kymmenen erilaista kriteeriä, jotka ovat monitulkintaisia, Salo tarkentaa.

Linjauksen kohteena on myös numeroarvosana. Tällä hetkellä osaamistaso on määritelty vain numerolle kahdeksan ja työryhmä on nyt tekemässä kriteerejä arvosanoille 5,7 ja 9. HÄSA