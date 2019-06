Karjalaiset kesäjuhlat alkoivat tänään – Kävimme kysymässä osallistujilta karjalaisuudesta

Tuula Ruuska

“Karjalaisuus merkitsee minulle paljon. Kaikista eniten se näkyy iloisessa luonteessani.

Olen syntynyt Antreassa ja sukuni on sieltä kotoisin. Vanhempani ja minä lähdimme sodan sytyttyä sieltä evakkoon, ja isäni päätyi Viipuriin.

Olen evakko, ja se merkitsee minulle myös suuresti.

Karjalanpiirakat on perinne, jota vaalin. Olen lapsillekin opettanut, miten niitä tehdään. Karjalanpaisti on kuitenkin suurin bravuurini.”

Lasse Kopra

“Karjalaisuus merkitsee minulle synnyinseutua. Vuoksen varrelta lähdin evakkoon talvisodan aikaan näillä samoilla jaloilla, joilla seison tässä nyt.

Suvun juuret ovat Valkjärveltä. Tällä hetkellä sukuseurassa on 200 jäsentä. Mänttä-Vilppulassa meitä on eniten.

Minulle suurin perinne on sukuseura, Valkjärven Koprat.

Meitä on koko Suomessa alle tuhat, ja olemme maailmanlaajuisesti levittäytyneet useaan eri maahan.”

Riitta Parkkonen

“Karjalaisuus on minulle lämmin asia. Se on paljon kauniita muistoja, lauluja ja äidin kertomia tarinoita.

Minua on aina kiinnostanut kuulla paljon karjalaisuudesta. Veljeni ja siskoni syntyivät Viipurissa. Äiti syntyi Kuolemajärvellä.

Olen itse käynyt Viipurissa. Meillä on tosi pieni suku, sillä äidillä ja isällä ei ollut lainkaan sisaruksia.

Karjalaiset perinteet näkyvät kotona ruoassa. Karjalanpiirakat ja sultsinat ovat suosikkejani. Ikävä kyllä joitain karjalaisia tapoja on päässyt unohtumaan.”

Tarja Ylitapio

“Karjalaisuus on kokonaisuus minussa. Sitä ei voida poistaa, sillä se olen minä.

Eniten karjalaisuus näkyy luonteessani. Minussa se näkyy suvaitsevaisuutena ja puheliaisuutena.

Osittain karjalaisuuteen on vaikuttanut se, että asun nyt Lapissa, Rovaniemellä.

Isäni on syntynyt Sakkolassa ja äiti Impilahdella. Kummassakin paikassa olen käynyt.

Perinteet näkyvät tietysti ruoassa. Joissain määrin myös karjalaisessa magiikassa. Se on sitä, että asioissa toimitaan suurin piirtein taikuudella.

Joihin asioihin uskotaan vahvasti.”