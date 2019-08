Gallup: Miltä tuntuu, kun koulu taas alkaa?

Mandi Kovalainen

3.-luokkalainen, Janakkala

“Vähän jännittää se, mitä me koulussa tehdään ja miten mä pärjään kokeissa.

Ollaan juuri menossa ostamaan mulle kouluvaatteita. Tarvitsen ainakin housut ja sukkia. Ja uuden teroittimen. Reppua en tarvitse, koska käytän vanhaa reppua niin kauan ennen kuin se menee sellaiseksi, ettei sitä voi enää pestä.

Kesälomalla olen käynyt uimassa, hoitanut meidän mäyräkoiraa ja ratsastanut Iita-ponilla. Lisäksi olen ollut mummolassa, ja sitten me käytiin Saksassa.”

Otto Turkulainen

7.-luokkalainen, Hämeenlinna

“Tuntuu ihan mukavalta, muttei jaksaisi mennä kouluun. Aikaisin herääminen on kaikkein pahinta. Kesäloma tuntui niin mukavalta. Heräsin silloin vasta kello 10 tai 11. Vähän jännittää, koska joudun nyt menemään bussilla Käikälästä Hämeenlinnan lyseoon. En ole ennen paljon busseja käyttänyt.

Olen valmistautunut koulun alkuun pakkaamalla penaalin ja kynät mukaan.

Kesälomalla olen käynyt mummolassa, ollut kavereiden kanssa ja uinut.”

Eliot Ritala

3.-luokkalainen, Hämeenlinna

“Tuntuu ihan kivalta. Pääsee taas kouluun ja näkee kavereita. Kesäloman lopulla on jo tehnyt mieli kouluun.

Just äsken ostettiin mummon kanssa vähän vaatteita ja tää reppu. Halusin pinkin repun, koska se on mun lempiväri. Mummo sanoi, että se on tyttöjen väri ja kehotti ottamaan mustan, ettei mua kiusattaisi koulussa. Mä sanoin, ettei tyttöjen ja poikien värejä ole olemassakaan!

Kesällä olen ollut ulkona ja käynyt uimassa. Nuutajärvellä oltiin sukujuhlissa, ja Savonlinnassa pelasin tennistä. Mun eno on valmentaja. Lintsillä en ehtinyt vielä käydä.”

Pinja Leskinen

4.-luokkalainen, Hämeenlinna

“Kivalta tuntuu, koska näen taas kavereita ja on kiva oppia uutta. Tykkää matikasta ja käsitöistä.

Me ollaan ostettu mulle uusi reppu, ei oikein muuta. Halusin sellaisen värikkään repun.

Kesälomalla ollaan käyty monissa huvipuistoissa, eilen (tiistaina) Särkänniemessä. Se on paras huvipuisto. Joka sunnuntai ollaan käyty mummulassa. Sitten olen rakentanut Duploilla ja käynyt paljon uimassa. Harrastan voimistelua, mutta siitä on ollut taukoa.”