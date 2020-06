Ahveniston kätkössä uinuvaan entiseen vesilaitokseen tulee kulttuurikeskus – Kulttuuripumppaamo vuokraa talon kaupungilta

Ahveniston entiseen vesilaitokseen suunnitellaan kulttuurikeskusta. Sen nimeksi tulee Kulttuuripumppaamo.

Hankkeen on käynnistänyt Hämeenlinnassa toimiva Kulttuuripumppaamo ry. Se kertoo esitteessään olevansa yhteisötoimintaa ja tapahtumia tuottava kulttuuri- ja taideyhdistys, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

– Tulossa on lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten osallistavan taiteen ja kulttuurin keskus, määrittelee toiminnanjohtaja Joona Venäläinen.

Yhdistyksen hallituksessa on kuusi 26–33 -vuotiasta kantahämäläistä kulttuuriaktiivia. Heillä on yhdistyksen esitteen mukaan ”monipuolista työkokemusta taide- ja alakulttuuritoimien aloilta niin ammattimaisista kuin ruohonjuuritasonkin hankkeista”.

Yhdistys pyrkii ehkäisemään nuorten syrjäytymistä tuottamalla ”osallistavaa toimintaa ja tapahtumia”. Se on käynyt alustavaa keskustelua kaupungin kanssa myös yhteistyöstä nuorten hyväksi.

– Haluamme kuitenkin järjestää tarpeeksi vapaata ja nuorten näköistä matalan kynnyksen toimintaa, joka oikeasti kiinnostaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavasta poikkeamisen

Ennen rakennuksen vuokraamista kaupungilta yhdistys halusi varmuuden, että talon käyttötarkoituksen voi muuttaa. Sopimusta aletaan nyt hieroa, kun kaupunginhallitus hyväksyi tänään maanantaina poikkeamisen voimassa olevasta asemakaavasta.

Rakennusalalle, jolla vanha vesilaitos sijaitsee, saa kaavan mukaan sijoittaa kunnallisteknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia. Poikkeamislupa tarvitaan myös siksi, että talo seisoo kaavassa suojaviheralueella.

Yhdistys perusteli hakemustaan myös sillä, että käytöstä poistettu vesilaitos säilyy historiallisena dokumenttina eikä rapistu vailla käyttöä. Kaupunki on samaa mieltä.

Asian kaupunginhallitukselle valmistellut arkkitehti Tommi Terästö katsoi, että rakennuksen suunniteltu käyttö ”rikastuttaa Hämeenlinnan kulttuurikenttää ja monipuolistaa nuorisolle tarjolla olevia mahdollisuuksia luovaan ja yhteisölliseen toimintaan”.

Muutakin kuin musiikkitalo

Venäläisellä itsellään on musiikkitausta. Hän on muun muassa soittanut Blassics-yhtyeessä ja keikkaillut ensimmäisen kerran Arxissa varhaisessa murrosiässä. Teleasentaja on ollut rakentamassa eri tapahtumiin lavatekniikkaa yrityksensä kautta.

Pelkästään musiikkitaloa ”Pumppaamosta” ei tule. Luvassa on myös kerhoja, tapahtumia, teemapäiviä, nuorisoteatteria, kuvataidetta, työpajoja ja lasten kulttuuritapahtumia.

Kulttuuripumppaamon jatkuvaan toimintaan ja sen järjestämiin tapahtumiin on arvioitu osallistuvan kerrallaan 10–150 kävijää. Pysäköinti järjestetään tennis- ja jäähallien yleisillä parkkipaikoilla.

Tilaa talossa on 250 neliömetriä. Alakerrasta tehdään iso yhtenäinen monitoimi- ja esiintymistila. Yläkertaan kunnostetaan musiikkistudio.

– Se on kaupungin ensimmäinen yhteiskäyttöinen studio. Arxilla on toiminut sellainen pienimuotoisena, mutta me lanseeraamme isolla rytinällä nykyaikaiset tuotantotilat, Venäläinen sanoo.

Yläkerran työtilaan ehostetaan käsityöläisille verstas laitteistoineen. Sinne korjataan myös yhteinen lounge eli aula ja varattava ryhmätyötila.

Vanhan vesilaitoksen alakerrassa on huolella säilytetty talon aiemmasta käyttöhistoriasta kertovaa laitteistoa. Arkistokuva kesältä 2016: Terho Aalto

Ovet auennevat vuonna 2022

Tavoitteena on päästä remonttihommiin ensi keväänä.

– Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan ovet oli tarkoitus avata tammikuussa vuonna 2022, mutta koronaepidemiankin takia se voi nyt hiukan viivästyä, Venäläinen laskee.

Rakennuksessa on tehty kuntotarkastus sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus.

– Se on hyvässä kunnossa. Remontoitava on lähinnä ilmanvaihto, sähköt ja pinnat. Piha-alue rajataan aitaamalla.

Neljä vuotta sitten tilapalvelujen kiinteistöpäällikkö sanoi Hämeen Sanomissa, että talo vaatisi ”valtavan remontin”, sillä rakennuksen alakertaan oli päässyt kosteutta. Kuka remontin maksaa?

– Päärahoitusvastuussa on yhdistys. Olemme hakeneet apurahoja monesta paikasta, valtiollisilta toimijoilta ja säätiöiltä.

– Rahoituksen ei tarvitse olla hirveän iso, jotta pääsemme tekemään paljon asioita. Muutamilla kymmenillä tuhansilla euroilla päästään jo todella pitkälle. Alustavasti olemme myös sopineet avusta muutaman rakennusalan kumppanin kanssa.

Kaupunki ollut jo mukana

Talousongelmien kanssa painivalta Hämeenlinnan kaupungilta yhdistys ei odota tukea ainakaan alkuvaiheessa.

– Kaupunki on jo nyt ollut todella hyvin hankkeessa mukana, Venäläinen sanoo.

– Tietysti toivon, että sitten kun toiminta talolla pyörii ja saamme ehkä jo vähän vuokratulojakin, pystyisi kaupunki meitä vähän tukemaan. Ymmärrän, että tässä taloustilanteessa moni asia menee prioriteettilistalla edelle. HäSa

