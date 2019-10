Ahvenistonjärven pohjasta on löytynyt raivaajien sukelluksissa muutakin kuin räjähteitä

Puolustusvoimien raivaajat ovat 7. lokakuuta lähtien sukeltaneet Ahvenistonjärvestä sinne aikoinaan upottamalla hävitettyjä räjähteitä.

Paljonko räjähteitä on tähän mennessä löytynyt, raivaustöitä johtava kapteeni Pasi Suvitie?

– Keskiviikkoiltapäivän luku oli 35. Räjähteet ovat olleet juuri niitä, joita tiedustelussakin löysimme eli varsikäsikranaatteja mallia 14 ja pari muuta vastaavankokoista, mutta erimallista käsikranaattia 1–5 metrin syvyydestä. Muutama löytyi pari metriä rantaviivasta.

Onko niitä jo hävitetty räjäyttämällä?

– Kaikki 35 on räjäytetty. Paikan päällä ei ole tarvinnut räjäyttää yhtäkään, vaan kaikki ovat olleet kuljetuskelpoisia, ja ne on räjäytetty Ilveskallion harjoitusalueella aina päivän päätteeksi.

Miten sukellukset ovat sujuneet?

– Hyvin. Ainoa ongelma on, että pohjasta löytyy hirvittävä määrä roskaa, eli meille tulee älyttömän paljon vääriä ilmaisuja miinaharavaan. Ne vievät ylimääräistä aikaa.

Mitä ylimääräistä olette löytäneet?

– Hirvittävän määrän pullonkorkkeja, nauloja, pari lukkoa, muutaman vanhan kolikon, autonrenkaan sekä ehjiä ja rikkinäisiä lasipulloja.

Onko tullut eteen yllätyksiä?

– Räjähteitä rupesi löytymään aikaisemmin kuin luulin eli jo ensimmäisistä turvaruuduista etelästä tullessa ensimmäisen laiturin kupeesta. Joudumme laajentamaan turva-aluetta suunnitellusta eri suuntaan, mutta se ei vaikuta sivullisten tekemiseen mitenkään.

Ovatko uteliaat olleet haitaksi?

– Eivät. Enemmän me varmaan haittaamme ihmisiä kuin he meitä. Olemme joutuneet hätistelemään pari, kolme ihmistä pois, kun he ovat olleet menossa järveen. Koko järvessä on uintikielto kello 8–16 töiden ajan. Sitä pitäisi noudattaa.

Miten homma nyt etenee?