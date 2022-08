Aina Group jakaa 130 euroa osakkeelta osinkoa - rahat tileille 22. elokuuta

Arno Juutilainen Aina Groupin hallitus on päättänyt jakaa osakkaille 130 euroa osakkeelta osinkoa. Yhtiökokous antoi huhtikuussa hallitukselle valtuuden enintään tuon suuruisen osingon jakamiseen. Osingon täsmäytyspäivä on 15. elokuuta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille 22. elokuuta. Yhtiökokous on päättänyt asettaa Aina Groupin vapaaehtoiseen selvitystilaan 1. lokakuuta alkaen. Selvitysmiehenä toimii asianajaja Jukka Laitasalo. Aina Group myi viime vuonna Hämeen...