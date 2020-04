Aino-Kaisa Pekonen toivoo, että hoivakotien hoitajat ehtisivät soittaa vanhuksen läheisille – Ministeri käy puhumassa omille isovanhemmilleen parvekkeen alta

Lähihoitajanakin työskennellyt sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) on ministereistä ainoa, joka on tehnyt töitä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hänen mielestään koronakriisissä ei saa toistaa 1990-luvun laman virheitä ja leikata ihmisten toimeentulosta ja palveluista. Hoivakotien henkilökunnalle hänellä on pyyntö: Soittakaa omaisille, jotka eivät saa nyt tavata läheisiään.