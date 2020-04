Ajatuspaja: Pääministeripuolueiden kannatus noussut Suomen lisäksi muuallakin Euroopassa koronapandemian myötä

Pääministeripuolueiden kannatus on noussut Suomen lisäksi muuallakin Euroopassa koronaviruspandemian myötä, kertoo oppositiopuolue kokoomusta lähellä oleva ajatuspaja Toivo. Sen mukaan yleiseurooppalaisessa trendissä pääministeripuolueiden ja muiden valtionjohtajien suosio on noussut sitä mukaa, kun koronaviruspandemia on levinnyt.

Ajatuspajan raportista ilmenee, että pääministeripuolueiden kannatuksen kasvu on ollut nyt Pohjoismaissa vielä nopeampaa kuin muualla Euroopassa.

– Tarkastelussa ei ole havaittu merkittäviä eroja esimerkiksi siinä, mitä poliittista suuntausta pääministeripuolue edustaa, Toivon tiedotteessa todetaan.

Suomessa pääministeri Sanna Marinin puolueen SDP:n kannatus on noussut useita prosenttiyksiköitä viimeisimmissä mielipidemittauksissa. Esimerkiksi Ylen tilaamassa ja Taloustutkimuksen toteuttamassa tuoreessa gallupissa SDP:n kannatus on 19,6 prosenttia. Puolueen kannatus on pompannut koronakriisin aikana peräti kolme prosenttiyksikköä.

Ajatuspaja Toivo vertasi puolueiden pandemian ajan kannatusmuutoksia 21:ssä Euroopan maassa.

Vertailun tuloksista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.