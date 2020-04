Akaa liittyy Suomi-rata-hankeyhtiöön – Osakkeita tai pääomitusta enintään 550 000 eurolla

Akaa liittyy Helsingin ja Tampereen välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön eli Suomi-rata oy:hyn.

Asiasta päätettiin Akaan ensimmäisessä etäyhteydellä pidetyssä valtuuston kokouksessa keskiviikkoiltana.

Akaa merkitsee hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä vuosien 2020–2030 aikana yhteensä 405 000–550 000 eurolla. Lopullinen summa riippuu muiden omistajien päättämistä

rahoitusosuuksista.

Vuotuinen rahoitus otetaan huomioon Akaan tulevien vuosien talousarviovalmistelussa.

Perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen ns. lentorata sekä jatkoyhteys Tampereelle.

Helsingin ja Tampereen välinen raideyhteys on Suomessa merkittävä rautatieliikenteen linkki. Akaalla on pääradan varrella Toijalan asema ja Viialan seisake, joten pääradan merkitys Akaan kaupungille on iso.

– Päätös oli tärkeä ja konkreettinen näyttö siitä, että Akaa haluaa pääradan varren kaupunkina olla aktiivisesti mukana ratayhteyden kehittämisessä, toteaa Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.