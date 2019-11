Akaa rakentaa tulevaisuuden sote-keskusta – Työt käynnistyvät viimeistään tammikuussa

Akaan sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävän hyvinvointikeskuksen rakennustyöt ovat alkamassa. Akaan kaupunginhallitus hyväksyi 5. marraskuuta Akaan kaupungin ja NCC Suomi Oy:n välisen hyvinvointikeskuksen rakennuslupavaiheen konsulttisopimuksen sekä projektinjohtourakan urakkasopimuksen. Rakentaminen alkaa, kun...

Akaan sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävän hyvinvointikeskuksen rakennustyöt ovat alkamassa. Akaan kaupunginhallitus hyväksyi 5. marraskuuta Akaan kaupungin ja NCC Suomi Oy:n välisen hyvinvointikeskuksen rakennuslupavaiheen konsulttisopimuksen sekä projektinjohtourakan urakkasopimuksen. Rakentaminen alkaa, kun sopimukset on allekirjoitettu ja rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennuslupahakemus on vireillä ja tavoitteena on saada lainvoimainen lupa joulukuun alussa. Näin rakennustyöt käynnistyvät viimeistään tammikuussa.Käyttöön kesällä 2021Hyvinvointikeskus…