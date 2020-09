Vanhasta Hämeenlinnasta purettiin suurin osa taloja, mutta Alasen kaupunginosasta vain kourallinen

Alasen alue Kaurialan kainalossa oli vuonna 1984 kovan paikan edessä niin kuin niin moni muukin puutalo tuon ajan Hämeenlinnassa.

Rakennusliikkeet yrittivät ostaa 1900-luvun alussa rakennettuja puutaloja ja pystyttää niiden paikalle tehokkaampia neliöitä.

Asukkaiden ansiosta yritykset karahtivat kiville. Alueelle rakennettiin kourallinen kerrostaloja, mutta muut rakennukset säilyivät.

Tänään Alasen kaupunginosan rauhaa eivät taistelut tärvele.

Vieressä soljuvan moottoritien liikennekin tuntuu idyllin keskellä vain kaukaiselta huminalta. On vaikea kuvitella, että vain kivenheiton päässä on Hämeenlinnan keskusta.

Vanha talo vei sydämen

Ei Armas Launiksen katu 7:ssä asuvan Markku Karvosen eikä hänen Seminaarinkatu 7:ssä asuvan naapurinsa Kirsti Ilvan pitänyt muuttaa vanhaan puutaloon.

Markku Karvonen päätti kuitenkin muuttaa lapsuudenkotiinsa ja Kirsti Ilva huomasi ostaneensa asunnon talosta, jossa hänen sukuaan oli asunut vuosina 1920-1969. Omista juurista on vaikea päästää irti.

– Talossa oli vanha mummolani, mimmula, johon liittyi valtavasti lapsuusmuistoja. Olo oli kuin kotiin olisi tullut, Ilva muistelee.

Talo oli huonossa kunnossa, mutta se peruskorjattiin 90-luvulla. Viidestä asunnosta neljä sai lisätilaa ullakolta.

Seminaarinkatu 7:n suunnitteli Kalle Kontio vuonna 1920. Talossa oli jo tuolloin ihmeelliset ja erikoiset vesiklosetit.

– Parasta tässä on ollut aina sijainti, Kirsti Ilva ja Markku Karvonen huokaisevat.

Nostalgiako houkuttelee harrastamaan asumista? Vanhan kunnioittaminen?

– Minun mielestäni puu on ainoa kunnon rakennusmateriaali. Koulutkin pitäisi rakentaa puusta, sillä puutalossa on hyvä hengittää. Minä arvostan entisten aikojen taitoja ja hienoa työn jälkeä, mutta kodin pitää olla asujansa näköinen. Meillä ei vanhaa kunnioiteta mukavuuden kustannuksella, Karvonen sanoo.

Monta suunnittelijaa Vilho Fredrik eli V.Fr. Alanen (1870-1930) (ent. Gustafson) perusti oman rakennusliikkeen Hämeenlinnaan vuonna 1909. Liike ehti urakoida suurimman osan Hämeenlinnaan vuosisadan alueessa rakennetuista taloista. Alasen kaupunginosa rakennettiin vuosina 1900-1930.. Seminaari rakennettiin alueen laitaan vuonna 1930. Alueelle tuli rakennuskielto vuonna 1984. Ns. Alasen alueen puutaloja on suunnitellut ajanjakson useat eri arkkitehdit ja rakennusmestarit.

Rakennusmestari antoi alueelle nimensä

Alasen kaupunginosa sai nimensä rakennusmestari Väinö Fredrik Alaselta (1870-1930).

Hän rakensi alueen talot vanhan hautausmaan ja Seminaarin väliselle alueelle jo ennen kuin koko Kauriala oli syntynyt. Kiitos Alasen ahkeruuden alueelle nousi myös Seminaari ja lopulta tyttökoulu.

Kaupunginosa kasvoi vuosia kovaa vauhtia. Kirsti Ilvan äidin isovanhemmat olivat Koti -nimisen taloyhtiön ensimmäisiä asukkaita. Isöäiti, mimmu, muutti leskeksi jäätyään kolmen pienen lapsensa kanssa Tampereelta taloon vuonna 1924 ja asui talossa vuoteen 1969 asti.

– Minä ostin asunnon vuonna 2005. Olin asunut Kurkkutiellä rivitalossa ja etsin kerrostaloasuntoa Hämeenlinnan keskustasta. Eksyin kuitenkin asuntonäyttöön ja tein lopulta tunnin kuluttua tästä tarjouksen, Kirsti Ilva naurahtaa.

Armas Launiksen katu 7b valmistui sen sijaan kolme vuotta myöhemmin ja sen suunnitteli rakennusmestari Alanen itse. Alanen suunnitteli myös aivan samanlaisen B-talon.

Rakennuksia vastapäätä oleva talo valmistui sen sijaan jo kolme vuotta aikaisemmin ja sen suunnitteli Hämeenlinnan kaupungin rakennusmestari Kaarlo Botvid Koskinen. Koskinen oli tunnettu ennen kaikkea vuokratonttien talojen suunnittelijana.

Tarina kertoo, että Alanen olisi itse asunut Armas Launiksen kadulla ja rakentanut a- ja b-talot lapsilleen. Tietoa ei osaa varmistaa Hämeenlinnan rakennustutkija Laura Vikmankaan. Vanhat talot ja kaupunginosat ovat täynnä tarinoita, joita jälkipolvet eivät voi varmistaa.

Talo on elämäntapa

– Kun ostaa puutalon, hankkii samalla myös elämäntavan. Ei täällä pärjäisi, ellei olisi valmis tekemään itse. Kiirehtiä ei kuitenkaan kannata, vaan tehdä voi hitaastikin, Markku Karvonen miettii.

Entä tulevaisuus? Puutaloja on alettu taas arvostaa.

Markku Karvosta asia askarruttaa.

– Minulla on kolme aikuista lasta, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla. Yksi pojistani on kiinnostunut vanhoista taloista, mutta hän pisti juuri paremmaksi ja osti vuonna 1901 rakennetun koulun. Tuskin he Hämeenlinnaan enää muuttavat, Markku Karvonen sanoo. HäSa