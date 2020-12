Alkavalla viikolla pakkanen nipistelee ja aurinko pilkahtelee – Lumi sen sijaan on harvojen herkkua

Alkavalla viikolla Suomeen on luvassa selkeämpää ja kylmempää säätä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Suuressa osassa maata lähes koko viikko nautitaan kuivasta säästä ja pikkupakkasista, aurinkokin kurkistelee paikoitellen etenkin alkuviikosta.

Viileästä säästä pitää huolen sitkeä etelävirtaus, joka tuo Suomen ylle koleaa mannerilmaa.

Maanantaina sää on selkeimmillään maan etelä- ja itäosissa, mutta myös lännessä sää päivän mittaan selkenee. Pohjoisessa päivä on pilvisempi. Etelä-Lapin tienoilla on luvassa vesi- tai räntäsadetta, joka nousee päivän mittaan vähitellen yhä pohjoisemmaksi ja muuttuu samalla lumisemmaksi.

Lämpötilat ovat hieman laskusuunnassa. Suuressa osassa maata ollaan nollan tienoilla, idässä ja aivan pohjoisessa pakkasen puolella. Illan aikana pakastuu etelää ja länttä myöten.

Tiistaina etelässä ja idässä on edelleen selkeintä, pohjoisessa pilvisempää. Melkein koko maahan on luvattu pientä pakkasta, lämpötilat vaihtelevat rannikon plus yhdestä Keski-Lapin viiteen pakkasasteeseen. Pohjois-Lapissa pakkasasteita voi olla kymmenenkin.

Päivystävä meteorologi Nina Karusto huomauttaa, että myös rannikolla tunnelma on pienestä plussasta huolimatta vilpoinen.

Loppuviikko pääosin pikkupakkasissa

Viikko jatkuu kolean alun jälkeen varsin kuivana, ja sateet jäävät lähipäivinä varsinkin maan etelä- ja keskiosissa hyvin vähäisiksi. Keskiviikosta eteenpäin myös Etelä-Suomessa on odotettavissa enimmäkseen pientä pakkasta.

Perjantaista eteenpäin jatko näyttää tosin epävarmemmalta. Etelään saattaa olla luvassa sateita, ehkä myös lumena. Lauantaina lämpötilat saattavat kivuta etelässä plussallekin, mutta sen jälkeen pakkassään ennakoidaan palaavan ja jatkuvan viikonlopun yli.

Loppuviikkoa kohden on siis luvassa vuodenaikaan nähden tyypillistä säätä.

– Kun tässä vähän kylmenee, ollaan aika lähellä pitkäaikaista keskiarvoa maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on ehkä vähän keskimääräistä lauhempaa, sanoo päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Pakkasista huolimatta lumesta päästään nauttimaan lähinnä pohjoisessa, koska kuivilla ilmoilla uutta ei juuri pääse satamaan.

– Loppuviikosta voisi hetkellisesti tulla eteläänkin taas pieni annos lunta, mutta aika vähäisiltä sademäärät näillä näkymin näyttävät, Nina Karusto sanoo.

Ja vaikka sataisikin, Karusto ennustaa etelän lumipeitteelle lyhyttä elinkaarta.

Atlantilta lauhaa ensi viikolla

Ensi viikolla pakkanen näyttäisi antavan periksi lännestä tulevalle lämpimämmälle virtaukselle, joka voi tuoda lauhempaa ilmaa ja vesisateita ainakin maan etelä- ja keskiosiin. Pohjoiseen se saattaa tuoda lunta.

– Ei näyttäisi, että pakkanen jatkuisi ennustejakson loppuun asti, Nina Karusto sanoo.

Hänen mukaansa länsivirtaukset ovat talvella tyypillisiä lauhan ilman lähettiläitä, sillä ne tuovat lämpimän henkäyksen Golfvirralta.