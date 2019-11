Alkoholin myynti vähittäiskaupassa yhä vähentynyt – Viron veromuutoksen uskotaan lisäävän matkustajatuontia

Alkoholin myynti laski elokuussa 7,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Muutos käy ilmi sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviran tuoreista tilastoista.

Myös tammi-elokuun alkoholimyynti Suomessa laski viimevuotisesta. Alkoholin myynti vähittäiskaupassa ja anniskelussa väheni yhteensä 2 prosenttia vuoden kahdella ensimmäisellä kolmanneksella.

Tämä vuonna on hiipunut erityisesti viinien myynti, joka on laskenut liki kymmeneksen. Oluen myynti on sekin vähentynyt hieman. Sen sijaan väkevämpien juomien eli tislatun alkoholin menekki kasvoi tammi-elokuussa runsaat 7 prosenttia. Kaupaksi kävivät etenkin maustetut viinat ja katkerot.

Vähittäiskaupan alalla on arvioitu, että Viron päätös laskea alkoholiveroja noin 20 prosentilla kasvattaa alkoholin matkustajatuontia Virosta.