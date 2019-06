Alpakatkin mainostavat Janakkalaa – Mainosfilmin kuvaukset päättyivät keskiviikkona

Saven dreijausta Napialassa, ratsastusta ja maastopyöräilyä, maisemia linnavuorelta, kotielämää ja paljuilua Harvialassa.

Janakkala näyttäytyy monenlaisen toiminnan ja ympäristön paikkakuntana mainosfilmissä, jonka viimeiset otokset kuvattiin keskiviikkona.

Mainostoimisto Kuubin väki on kuvannut myös esimerkiksi Tervakosken paperitehtaalla ja Turengin asemalla sekä Olavi Uusivirran keikkaa Vähikkälässä. Ehkä yllättävin kuvauspaikka oli Nalpakan alpakkatallilla Viralassa.

– Kysyimme kuvausvihjeitä kuntalaisilta, ja saimme tiedon alpakoista sitä kautta. En minäkään tästä paikasta aiemmin tiennyt, sanoo kunnan viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi .

Toki janakkalalaisilta saatiin paljon muitakin vihjeitä, mutta ne muut olivat viestintäpäällikölle tutumpia jo ennestään.

Työharjoittelu tutustutti alpakoihin

Alpakoiden omistaja Karoliina Ahokas on pitänyt lemmikeistään vielä matalaa profiilia, mutta hänen haaveenaan on jossain vaiheessa ryhtyä hyödyntämään alpakoita matkailullisesti.

– Innostuin alpakoista ollessani työharjoittelussa Ylitalon alpakkatilalla Hattulassa. Sain hankittua nämä nykyiset eläimeni sen jälkeen Pälkäneeltä, kun niiden kasvattaja halusi luopua niistä ja oli kuullut, että minä osaan käsitellä alpakoita.

Ahokkaan alpakat ovat jo melko iäkkäitä – vanhin on 21-vuotias –, eivätkä ne ole kovin tottuneita vieraisiin ihmisiin.

– Haaveenani on hankkia sellaisia nuoria alpakoita, jotka voisin totuttaa ihmisen kosketukseen pienestä pitäen, Ahokas kertoo.

Nykyisetkin alpakat kiinnostavat yleisöä. Moni ohikulkija onkin jarruttanut ja peruuttanut takaisin, kun on huomannut erikoiset eläimet aitauksessa Ahokkaiden pihamaalla.

Oikeita stressinpoistajia

Lisäksi Ahokas on pitänyt pari kertaa pop-up-kahvilaa, jotta ihmiset ovat päässeet tutustumaan näihin villaeläimiin.

– Nämä ovat minun henkireikäni. Ne ovat niin rauhallisia ja vähäeleisiä – oikeita stressinpoistajia, Ahokas kehuu.

Moottoritie ja pitkospuut

Eräänlaiseksi stressinpoistajaksi mainoskampanja esittelee Janakkalankin. Kampanjassa tuodaan esiin vastakohtia, jotka Janakkalassa ovat totta: on toisaalta palvelut, toisaalta luonto; on moottoritie ja on pitkospuut; on laavuja ja on ravintoloita.

– Meillä ei ole mitään kovin mediaseksikästä, mutta meillä on paljon sellaista, mikä tekee elämän kivaksi, Leena Joutsenniemi kuvailee. Joutsenniemi itsekin on pääkaupunkiseudulta Janakkalaan muuttanut.

– Tämä on imagomainontaa, jolla pyritään saamaan ihmiset kiinnostumaan Janakkalasta ja levittämään Janakkala-fiilistä, Joutsenniemi muotoilee.

Janakkala korostaa markkinoinnissaan edelleen sitä, että ajallisesti pääkaupunkiseudulta on lyhyt matka Janakkalaan – ja Janakkalassa on luonto lähellä ja asuminen aika erilaista kuin vaikkapa Helsingissä.

Kuubi voitti kilpailutuksen

Imagokampanjan toteuttaa helsinkiläinen mainostoimisto Kuubi, joka keväällä voitti kunnan järjestämän kilpailutuksen sanapari-ideallaan ja iskulauseella Kaikki on ulottuvillasi.

Uusin slogan on Murtaudu kehän ulkopuolelle.

– Teemme nyt ensimmäistä kertaa kuntamarkkinointia. Uskon, että meillä ulkopaikkakuntalaisina on uutta näkemystä Janakkalasta, sanoo Kuubin projektikoordinaattori Noora Palomäk i.

Aiemmissa Janakkalan mainosvideoissa on esiintynyt näyttelijä Mikko Töyssy . Tämän kesän filmissä ei ole näyttelijöitä, vaan aitoja janakkalalaisia.

– Esimerkiksi Harvialassa kuvattiin siellä asuvaa perhettä ja heidän paljuiluaan. Oli hienoa, että saimme heidät tähän mukaan, Joutsenniemi kertoo.

Kylpytynnyrit ovatkin nyt ajankohtainen asia Janakkalassa, sillä kunta lahjoittaa sellaisen kaikille, jotka ostavat tontin kunnalta. Kampanja jatkuu ensi vuoden loppuun saakka.

– Kyllä niitä on jo muutama mennyt, Joutsenniemi tietää.

Janakkala näkyy myös juna-asemilla

Kuubin kuvaama mainosvideo julkaistaan 12. elokuuta, ja se tulee näkymään kunnan kampanjasivuilla ja esimerkiksi Oikotiellä ja sosiaalisessa mediassa.

Janakkalan imagokampanja alkaa näkyä myös monien rautatieasemien ulkomainonnassa.