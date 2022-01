Aluevaalien ennakkoäänestys päättyy tänään – Hämeenlinnassa lähes viidennes äänioikeutetuista on antanut äänensä

Suomen ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys päättyy tänään. Päivän aikana voi vielä äänestää vapaasti missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa. Eri puolilla maata on yhteensä 900 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Maanantai-iltaan mennessä koko Suomessa oli käynyt ennakkoäänestämässä 20,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ennakkoäänensä on antanut 19,5 prosenttia oikeutetuista.

Aktiivisimmin vaaliuurnilla Kanta-Hämeessä on käyty Humppilassa. Siellä äänestämässä on käynyt 24,8 prosenttia äänioikeutetuista. Forssassa päästään lähes samoihin lukemiin, 24,1 prosenttia.

Selvästi laiskimmin on äänestetty Hausjärvellä, jossa 15,4 prosenttia on jättänyt äänensä. Hämeenlinnassa äänestysprosentti on 19,3 ja Hattulassa 18,3. Janakkalassa 18,4 prosenttia äänioikeutetuista oli käynyt äänestämässä maanantai-iltaan mennessä.

Varsinaisena vaalipäivänä 23. tammikuuta voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan erikseen äänioikeusilmoituksessa.

Aluevaaleissa valitaan edustajat 21 hyvinvointialueen aluevaltuustoihin.

Vuoden 2023 alusta alkaen alueet vastaavat Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä palveluista vastaa jatkossakin kaupunki itse.