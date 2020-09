Älykkäästä teknologiasta haetaan apua potilastyöhön

Hoitotyö saattaa pian mullistua. Muutaman vuoden kuluttua esimerkiksi iäkkäiden hoitokodeissa asuvat voisivat kulkea ruokalaan elintoimintoja mittaavan tutkan ohitse. Antureiden avulla toimivat tutkat mittaisivat hengitystä ja sydämen sykettä. Näin pohtii VTT:n erikoistutkija ja älykkäitä anturiteknologioita kehittävän projektin päällikkö Johan Plomp.

– Tutkaa on tyypillisesti käytetty siihen, että mitataan etäisyyksiä. Nyt ne ovat tulleet niin tarkoiksi, että havaitsevat myös ihmisen sykettä ja hengitystiheyttä, Plomp kertoo.

Antureiden ja tutkien avulla voitaisiin selvittää ihmisen käyttäytymistä sekä terveys- ja tunnetilaa. Tutkien tekemän havainnoinnin eli monitoroinnin on oltava säännöllistä, jotta pitkän aikavälin muutokset voidaan havaita.

– Kun otetaan röntgenkuva, saadaan tietää sen hetken tilanne. Lisätietoa tulee jo siitä, jos jonkin ajan päästä otetaan toinen kuva, ja niitä sitten verrataan toisiinsa. Tätä vertailemista voidaan monitoroinnilla tehdä tavallaan jatkuvasti, Plomp havainnollistaa.

Hoitotyössä tutkista olisi apua esimerkiksi ihmisen toimintakyvyn havainnoimisessa.

Teknologia on läsnä hoitotyössä jo nyt. Valvontakameroiden rinnalla ovat esimerkiksi niin sanotut puettavat teknologiat eli sykemittarit ja turvarannekkeet, jotka myös toimivat antureilla. Toimiakseen puettava teknologia on muistettava laittaa ylleen, kameroissa puolestaan on yksityisyydensuojaan liittyviä ongelmia.

Aalto-yliopistossa toimivan tutkimusinfrastruktuuri Otananon johtaja Anna Rissanen tunnistaa kameroihin liitetyt ongelmat. Kamerasta voi nähdä yksittäisen ihmisen omassa huoneessaan kaivamassa nenää, mutta tutka ei sitä paljasta. Sen sijaan esimerkiksi ihmisen hengitystä ei voi nähdä videolta, mutta anturi voi sen havainnoida.

– Ei panna kaikkea sinne tuuttiin vaan nimenomaan se kriittinen data, jonka perusteella voidaan päätellä, onko hätä vai eikö ole hätä, Rissanen tiivistää antureiden toimintaa.

Sekä Rissanen että Plomp ovat yhtä mieltä siitä, että tutkien tekemä havainnointi on tulevaisuuden potilastyössä oiva keino esimerkiksi perinteisenä miellettyjen verikokeiden rinnalle.

– Diagnoosin voi antaa vain lääkäri, mutta teknologia voi antaa lääkärille työkaluja diagnoosin helpompaan tekemiseen, Plomp toteaa.