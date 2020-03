Aikuiset loistavat poissaolollaan, sanoo hämeenlinnalainen mediakasvattaja

Tämän päivän seitsemäsluokkalaiset ovat kasvaneet kännykkä kädessä. He ovat nettimaailmassa kuin kotonaan ja hallitsevat netinkäytön taidot monin verroin vanhempiaan paremmin.

– Aina kun kysyn, kuka kokee oman käyttönsä olevan kontrollissa, lähes kaikki vastaavat että kontrollissa ollaan, sanoo mediakasvattaja Viljami Tabell.

Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Kun kurkistaa vähän pintaa syvemmälle, on helppo huomata, että myös teini-ikäiset nuoret kaipaavat tukea älylaitteilla saavutettavien sisältöjen tulkintaan ja laitteiden käyttöön liittyvään ajanhallintaan.

– Ihan kaikilla on nukkumaanmeno joskus viivästynyt Tik Tokin, somettamisen tai tube-videoiden takia ja jokainen on pelannut joskus liian myöhään. Tämä sama tosin pätee myös aikuisiin, joilla tilanne ei välttämättä ole yhtään sen parempi.

”Jo päiväkodissa voidaan kaverit valita sen mukaan, mitä digipeliä kukin pelaa.”

Viljami Tabell on vuosien ajan opastanut eri ikäisiä lapsia ja nuoria, vanhempia ja opettajia mediamaailmassa ja älylaitekulttuurissa. Tänä ja viime vuonna Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahaston mediakasvatushanke vie ja on vienyt hänet erityisesti seitsemäsluokkalaisten pariin.

Hänen ydinajatuksenaan on ollut auttaa nuoria hahmottamaan oman roolinsa mediayhteiskunnassa ja ymmärtämään, millaista kulttuuria he luovat eri laitteilla toimiessaan. Hän haluaa myös herätellä nuoria näkemään netin mahdollisuudet, mutta myös oivaltamaan, mikä on hyväksi itselle ja miten omaa netinkäyttöään kannattaa kontrolloida.

– Omakohtainen kokemukseni on, että mediakasvatukselle on valtava kysyntä valtakunnallisesti. Laitteiden käyttö ja laitteet lisääntyvät jatkuvasti. Yhä vain nuoremmat ja nuoremmat käyttävät älylaitteita ja tavoittavat niillä verkkoon ladattuja sisältöjä. Jo päiväkodissa voidaan kaverit valita sen mukaan, mitä digipeliä kukin pelaa.

Poikia puhuttavat paljolti pelaamiseen, pelivideoihin ja -tubettajiin liittyvät asiat. Tyttöjä pohdituttavat enemmän esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin ja minäkuvaan liittyvät kysymykset.

”Tuntuu oudolta, että aikuiset loistavat poissaolollaan tästä maailmasta.”

Kun Tabell on tehnyt seiskaluokkalaisilla anonyymin kyselyn siitä, mikä häiritsee eniten verkossa, on vastaus ollut murskaavan yksimielinen: mainokset.

– Kyllähän se tavallaan kertoo nettihyvinvoinnista, jos 80 prosentissa kaikista vastauksista esiin nousevat mainokset, Tabell summaa.

Muita esiin nousseita asioita ovat olleet esimerkiksi ulkonäköpaineet, pedofiilit ja tappouhkaukset.

Yleisiä netissä ärsyttäviä tekijöitä ovat myös peleissä häviäminen, netin pätkiminen sekä älylaitteen parista pois patisteleva äiti.

Nuoret kohtaavat nettimaailmassa kuitenkin enemmän negatiivisia asioita kuin vanhemmat tiedostavat.

– Nuorilla on kuitenkin olemassa hyviä käytäntöjä asioiden käsittelyyn. He esimerkiksi poistavat kiusaajan ryhmästä ja ottavat kyseenalaisista asioista ruutukaappauksia.

Tabellin mukaan seiskaluokkalaiset eivät enää välttämättä halua kertoa kaikkea vanhemmilleen ja heidän on jo aikakin alkaa ottaa vastuuta omista tekemisistään. Olisi kuitenkin tärkeää, että nuoret voisivat keskustella vanhempiensa kanssa netissä näkemästään ja kokemastaan ihan samaan tapaan kuin muutenkin puhutaan päivän tapahtumista.

– Tuntuu oudolta, että aikuiset loistavat poissaolollaan tästä maailmasta. Aikuinen on kuitenkin nuorelle roolimalli ja sitä hänen pitäisi olla myös verkkosisältöihin suhtautumisen suhteen.

Yhdessä keskustelemalla mieltä vaivaavat, ehkä ahdistavatkin asiat saataisiin helpommin purettua, eikä niiden kanssa tarvitsisi jäädä yksin tai levittää niitä nuoremmille, kun muuta purkukeinoa ei keksitä.

”Pienellä paikkakunnalla asuva voi löytää netistä samanhenkisiä, vaikka vähän harvinaisempaan harrastukseen liittyviä kavereita. Se on voimaannuttavaa.”

Tabell ei keskity pelkkiin nettimaailman ongelmiin, vaan nostaa esiin positiivisia asioita ja älylaitteiden suomia mahdollisuuksia.

– Esimerkiksi pienellä paikkakunnalla asuva voi löytää netistä samanhenkisiä, vaikka vähän harvinaisempaan harrastukseen liittyviä kavereita. Se on voimaannuttavaa.

Nuorten keskuudessa netin viihdekäyttö on toki ylivoimainen ykkönen, mutta pieni osa tekee siellä myös omaa musiikkia, omia elokuvia ja videoita tai koodaa.

Keskimäärin nuoret kertovat viettävänsä älylaitteilla 4,5 tuntia vuorokaudessa. Viikonloppuisin älylaiteaikaa voi olla jopa 10–12 tuntia vuorokaudessa.

Tubettajien seuraaminen on valtavan suosittua. Heitä saatetaan seurata 20 tuntia viikossa.

Tabell uskoo tubettajien suosion selittyvän osittain sillä, että nuori pääsee katsomaan maailmaa itseään vähän vanhemman ja suositumman henkilön kautta.

– Osittain tubettajia katsotaan siksi, kun kaveritkin katsovat.

”Virtuaalitekniikka voi nostaa esiin tunteita ja yhdessä kokemista”

Mediakasvattajan työ ei ole koskaan valmis, sillä mediakentän muutosten myötä myös aiheet muuttuvat.

Viljami Tabell arvioi, että lähitulevaisuudessa varsinkin virtuaalilaseilla koettavat virtuaalitodellisuudet tuovat ison muutoksen nuorten mediamaailmaan ja älylaitekulttuuriin.

– Uskon, että VR-päätelaitteet alkavat tästä vuodesta lähtien yleistyä rytinällä. Nykyinen älytekniikka pienine kaksiulotteisine ruutuineen vie meitä pois toistemme luota, virtuaalitekniikka voi nostaa esiin enemmän tunteita ja yhdessä kokemista sekä tuoda meitä lähemmäksi toisiamme. HäSa

Minun kasvoni Minun kasvoni – verkon mahdollisuudet ja vaarat nuorille on Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahaston hanke. Toteuttajaksi valikoitui kokenut hämeenlinnalainen mediakasvattaja Viljami Tabell. Alun perin vuoden 2019 hanke, mutta on saanut jatkoa myös vuodeksi 2020. Mediakasvatuksen kohderyhmänä seitsemäsluokkalaiset. Vuonna 2019 kohteena oli 25 luokkaa eri puolilla Kanta-Hämettä. Koulukäynnit jatkuvat syksyllä 2020. Tarkoituksena on antaa nuorille konkreettisia työkaluja ja menetelmiä puolustaa itseään netissä, ymmärtää paremmin oman itseilmaisun ja vaikuttamisen keinoja. Tavoitteina mm. nettikiusaamiseen, netin kasvottomuuteen ja älylaitteiden aiheuttamaan masennukseen puuttuminen sekä älylaitteiden käyttöön liittyvän ajan hallinnan parantaminen.