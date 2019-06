Amarillo hakee viikonloppuna asiakkaat kodeistaan – Kevääksi luvattua kellariravintolaa saadaan odottaa vielä

Maaliskuun alussa Hämeenlinnaan avautuneessa Amarillossa testataan tänä perjantaina ja lauantaina Noutaja -nimistä palvelua, jossa asiakkaat haetaan kotoaan ja kyyditään ravintolaan syömään.

Erikoista konseptia on testattu ympäri Suomea uusimmissa Amarilloissa maaliskuusta lähtien. Noutaja rantautuu myös Tallinnaan elokuussa.

Hämeenlinnan Amarillon ravintolapäällikkö Tero Tila kertoo, että idea keksittiin vastapainoksi Suomen suurimmissa kaupungeissa toimiville ruuantoimituspalveluille.

– Yritetään tuoda asiakkaat ravintolaan pienellä pilkkeellä silmäkulmassa pientä huomiota herättäen, Tila avaa palvelun ideaa.

Brändiuudistuksen kokenut Amarillo -ravintolaketju herätti jo viime vuonna kummastelua, kun se antoi tarjoilijoille uuden roolin viihdyttäjinä.

Mainostoimisto Ivalo on ollut suunnittelemassa itse konseptia yhteistyössä markkinointitoimisto Lataamo Groupin kanssa.

Noutaja-palveluun eivät pääse kaikki halukkaat, vaan palveluun tulee tehdä hakemus Raflaamo.fi -sivustolla. Lataamo Group valitsee hakijoista voittajat.

Paikkakunnan parhaimmat perustelut voittavat kyydin, Lataamo Groupin asiakkuusjohtaja Tuuli Kannari paljastaa.

Noutaja-auto kiertää ympäri Suomea

Hakuaika sovitaan kuljettajan kanssa, ja pöytä on varattu valmiiksi ravintolasta Noutaja-asiakkaille. Kuljetus ei maksa Tilan mukaan asiakkaalle mitään. Takaisin kotiin Noutaja ei vie.

Noutaja -konsepti on jokaisessa Amarillossa yhden kerran juttu. Suomessa on vain yksi hakuauto, joka on eri viikkoina eri Amarilloissa. Huomiota herättäväksi tuunattu auto kiertää perjantaisin ja lauantaisin.

Autoon mahtuu 6 henkilöä kerralla, joten palvelu ei aiheuta jonoihin merkittävää kasvua.

– Ei ole mikään linja-auto, ei tule 50 henkeä kerralla, ravintolapäällikkö naurahtaa.

Noutajalla ravintolaan tuodut asiakkaat jonottavat normaalisti muiden asiakkaiden mukana. Auto hakee asiakkaita ainoastaan kantakaupungin alueelta.

– Pyritään tuomaan kansaa alkuiltaan, jolloin on vähän rauhallisempaa. Tila tähdentää.

Tila muistuttaa, että palvelu ei vaikuta itse ravintolan toimintaan. Tänä viikonloppuna ravintolaan pääsevät kaikki asiakkaat normaalisti.

Kellariravintola on vielä vaiheessa

Maaliskuussa Amarillon alakertaan kevääksi luvattu SOK:n kellariravintola on yhä suunnitteluvaiheessa. Tila selostaa, että projektia ovat viivästyttäneet talotekniset syyt.

– Suunnitellaan eteenpäin ja mietitään kaikkia mahdollisia ratkaisuja, Tila kertoo.

Brändiuudistuksessa Amarilloon lanseerattiin myös The Table -konsepti, jolla yritetään Tilan mukaan opettaa suomalaisia sosiaalisemmiksi.

Tilan mukaan kyseinen konsepti on toiminut Amarilloissa. Pöydästä voi varata paikkoja ja parhaimmillaan pöydässä voi syödä kahdeksan toisille entuudestaan tuntematonta ihmistä.

– Jos jäyhästäkin suomalaisesta voisi tulla sosiaalinen, ravintolapäällikkö naurahtaa.

Omassa rauhassakin syöminen onnistuu normaalien pöytien varaamisella.