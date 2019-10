Ambientia aikoo ponnistaa kovaan kasvuun ja toimitusjohtaja siirtyi muutosjohtajaksi

Hämeenlinnalainen Ambientia tavoittelee uutta kasvuhyppyä. Yrityksen liikevaihto aiotaan kasvattaa 50 miljoonaan euroon vuonna 2023.

– Tavoite on kova. Liikevaihto on kasvanut vuoden 2010 neljästä miljoonasta eurosta 4-5 -kertaiseksi kertaiseksi, mutta liikevaihto ei enää kasva samoilla keinoilla, sanoo Ambientian perustaja ja osakas Ville Availa .

Availan mukaan Ambientia tarvitsee yritysostoja. Yritys on myös uudistanut organisaationsa ja hakee uudenlaista liiketoimintaa.

Ville Availa on luopunut toimitusjohtajan tehtävästä ja siirtynyt muutosjohtajaksi. Toimitusjohtajan tehtävät otti syyskuussa vastaan Johan Sandell , joka oli aiemmin SAS Institute Finlandin toimitusjohtaja. Ambientialle on palkattu myös uusi myyntijohtaja.

Syvennymme asiakkaisiin

Availa kertoo, että toimitusjohtajan tehtävässä hän ei voinut tarpeeksi keskittyä muutosjohtamiseen ja uuden liiketoiminnan luomiseen.

– Keskityn nyt täysipäiväisesti asiakkaisiin, yhtiön strategiatyöhön sekä mediasuhteisiin.

Ambientia on uusinut strategiansa. Yhtiö on ottanut käyttöön Future Creation -konseptin ja rekisteröinyt kaikkialla Euroopassa omakseen The Future Creation Company -tavaramerkin.

– Syvennymme yrityksien liiketoimintaan emmekä vain toimita niille tietotekniikkaa, Availa tiivistää toimintatavan.

Yritykset tarvitsevat tietotekniikan lisäksi tiedon hyödyntämistä. Tietoa syntyy nykyisin valtavia määriä. Ambientan selvityksen mukaan vain 7 prosenttia yrityksistä kokee, että ne kykenevät hyödyntämään tätä tietoa.

– Yritykset pyrkivät suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Olisi todella tärkeää, että pystyisivät hyödyntämään tietojaan.

Verkkokauppa tärkeä

Ambientia on joutunut tekemään analyysejä, mihin liiketoimintaan se keskittyy. Suuriin tietotekniikkayrityksiin verrattuna se on pieni ja sen on pitänyt rajata toimialaansa.

– Verkkokauppa on meille tärkeä asia ja haluamme toimia siinä, Availa korostaa.

Ambientia osti viime keväänä osan Arvo Partnersista sekä Aisti Analyticalin datatiedeliiketoiminnan.

– Olemme hakeneet yrityskaupoilla osaamista. Emme ole erityisesti hakeneet niillä liikevaihtoa tai asiakkaita.

Ambientia on taloudellisesti erittäin poikkeuksellinen tietotekniikkayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 1996 eikä se ole kertakaan tehnyt tappiollista tilinpäätöstä. Yritys on säilynyt paikallisessa omistuksessa ja kasvanut kaiken aikaa.

Ambientia-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 17,4 miljoonaa euroa ja nousee tänä vuonna noin 20 miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja tilinpäätössiirtoja oli runsaat miljoona euroa.

– Ambientia on käytännössä täysin velaton, Availa muistuttaa. HÄSA