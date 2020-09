Ammatillinen opetus on laitostunut ja vieraantunut työelämän tarpeista, sanoo eläkkeelle jäänyt Hamkin lehtori Helena Puistola

Hämeen ammattikorkeakoulusta (Hamk) tänään 1.9. eläkkeelle jäänyt lehtori, näyttötutkintomestari Helena Puistola varoittelee niin nykyisiä kuin tuleviakin hoitotyön ammatillisia opettajia laitostumasta.

Hänen mukaansa opettajat ovat vieraantuneet työelämän tarpeista.

– He ovat teoreetikkoja, joilla käytännön työn osaaminen on jäänyt tosi niukaksi. He laitostavat opettamisen. Siihen auttaisi, jos opettajat menisivät kesälomillaan tai työn ohessa töihin hoitolaitoksiin, Puistola näkee.

Hänen mukaansa hoitotyökokemuksen pitäisi olla opiskelijoille pakollista ennen korkeakouluopintoihin pääsyä, kuten aikoinaan on ollutkin.

– Sillä vältettäisiin monta keskeytystä hoitoalan opinnoista ja työstä eroamista, kun olisi etukäteen tuntumaa ja kokemusta hoitotyöstä, Puistola painottaa.

Hän itse oli ennen opintojaan puoli vuotta harjoittelussa. Opettajauransa alkuvaiheessa hän teki kesälomillaan 3–4 viikkoa hoitotyötä Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

Päätyökseen Hamkissa Puistola opetti lääkehoitoa ja lääkelaskentaa, mutta työhön kuului myös hoitotyön opetusta.

Opiskelijoiden arviointi helpottuisi yhteistyön tiivistämisellä

Tärkeänä Puistola näkee myös sen, että työelämän edustajien pitäisi kuulua opetussuunnitelmia (ops) laativiin työryhmiin.

– Mukana pitäisi olla eri alojen työelämän asiantuntijoita. Silloin opiskelijat tietäisivät nykyistä paremmin, mihin heidän pitäisi opinnoissaan pyrkiä. Opsin pitäisi myös sisältää selkeitä termejä.

– Konreettisemmin yhteistyössä työelämän kanssa tehty opetussuunnitelma helpottaisi myös opiskelijoiden arviointia, Helena Puistola sanoo.

Opetuksessa pitäisi Puistolan mukaan parantaa erityisesti potilaiden kohtaamista ja hoitotyön perusteita.

Oppilaat tarvitsevat vahvaa tukea opettajilta

Puistola kokee, että oppilaat jätetään ammatillisissa oppilaitoksissa myös liian yksin.

– Opiskelijoiden hyvinvointiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Hoitoalan opiskelijoilla on hyvin paljon masennusta. He ovat ehkä ensimmäistä kertaa elämässään kaukana kotoa, ja vaatimukset ovat kauheat. Opiskelijat eivät saa riittävästi tukea opintoihinsa opettajilta.

Lääkkeeksi Puistola ehdottaa nykyistä tiiviimmän yhteishengen luomista.

– Opintojen alussa tärkeää olisi vahva ryhmäytyminen, johon opettajatkin osallistuisivat. Sitä tehtiin ennen, mutta se hiipui 2010-luvulla. Katsottiin, että sellaiseen ei enää ole aikaa eikä taloudellisia resursseja.

Etäopiskelu ei sovi hoitotyöhön

Oman haasteensa tuo myös digitaalisten oppimisympäristöjen ja etäopiskelun lisääntyminen.

– Näitä toivotaan enemmän opetukseen, ja ainakin hoitotyössä se on mahdoton yhtälö. Opettajien pitää olla läsnä oppilaiden kanssa sekä neuvoa ja tukea enemmän hoitotyölähtöisesti.

– Meillä on kalliit simulaatio- ja laboratorioluokat, joissa käytännön työ ja teoria pystyttäisiin kyllä yhdistämään, Helena Puistola toteaa.

Eläkepäiville luvassa vielä keikkaa

Vaikka Puistola vetäytyykin nyt viettämään eläkepäiviä, hänen osaamistaan kaivataan yhä Hamkissa.

Esimies pyysi häntä ”heittämään keikkaa” akuutissa tarpeessa, ja Puistola suostui.

– Tuntui suurelta arvostukselta, että asiantuntijuuteni on huomioitu.

Helena Puistola on perustajajäsen valtakunnallisessa lääkehoidon asiantuntijaryhmässä, johon hän edelleen kuuluu. Hän näkee, että se on pitänyt hänet ajan tasalla lääkehoidon kehityksessä.

Myös opiskelijat arvostavat Puistolaa, sillä moni heistä pitää häneen yhä yhteyttä opintojen jälkeenkin.

Niin vanhat kuin nuoret pitävät nuorekkaana

Eläkepäivillään Puistola ei aio muutenkaan jäädä lepäämään laakereillaan.

Hän on jo liittynyt Eläkeliiton Janakkalan yhdistykseen. Puistola osallistui juuri yhdistyksen mölkkyturnaukseen, jossa tuli pronssia.

Lisäksi hän aloittaa Viralan koulussa lukumummotoiminnan 1.–2.-luokkalaisille pari kertaa kuukaudessa.

– Itselläni ei ole lapsenlapsia, joten tällaisena ikääntyvänä haluan säilyttää yhteyden myös nuoreen sukupolveen.

Harmoniassa luonnon kanssa

Se, mistä Helena Puistola nauttii eniten, on luonto: oma puutarha, kasvit ja luonnossa liikkuminen.

– Elän harmoniassa luonnon kanssa. Liikun paljon metsässä sekä poimin marjoja ja sieniä. Joka päivä käyn oman tontin kasvit ja sisäkasvit läpi ja hoidan puutarhaa.

Se myös näkyy Puistolan puutarhassa, joka on kadehdittavan hyvin hoidettu. HÄSA