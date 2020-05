Ampiaispesät vintillä herättivät mielenkiinnon – Luontoasiantuntija Panu Villanen vastaa lukijan kysymyksiin

Hämeen Sanomien lukija Hattelmalasta lähetti toimitukseen kaksi valokuvaa ampiaisten purupesästä.

Lukija tiedustelee, onko tavallista, että ampaiset tekevät purusta pesän ja mikä laji mahtaa olla kyseessä.

Rintamamiestalon vintillä oleva yhdyskunta näyttäisi tehneet yhden kumpumallisen pesän eristyspurujen päälle. Kumpu on noin 40 senttimetriä leveä ja 30 senttiä korkea.

”Liekö kyseessä egyptiläinen ampiainen?” lukija kysyy pilke silmäkulmassa pyramideihin viitaten.

Yksi pesistä on ”tavallinen” savipesä, ja toinen riippuva pesäkin näyttäisi purusta tehdyltä.

Näin lukijalle vastaa Hämeen Sanomien pyynnöstä hämeenlinnalainen luontoasiantuntija Panu Villanen:

”Ensinnäkin, ampiaiset käyttävät pesänrakennukseen puuainesta. Olen nähnyt monta kertaa, kun ampiainen jyystää vahvoilla leuoillaan kauhtuneesta puutarhatuolista puuainesta tehdäkseen siitä pesämateriaaliamassaa.

Toisinaan ampiaispesät ovat punaisia, koska ampiainen on ottanut puuta punamullatusta aitasta. Ampiainen on siis osannut tehdä paperia ennen ihmistä. Puruhan on puuta, ja siitä lienee helppo jauhaa paperimaista massaa pesämateriaaliksi, eikä tarvitse edes rouskuttaa kovaa puuta.

On kuitenkin mahdollista, että ampiaiset saavat materiaalinsa ulkoa, mutta suojaisassa paikassa on sattumalta purua.

Näitä isoja pesiä tapaa toisinaan, ja usein juuri rakenteista. Kuvan lähettäjän pesät ovat vanhoja pesiä, eikä niistä nyt pörinää taida kuulla, sillä ampiaisen pesä on yksivuotinen.

Ainoastaan kuningatar talvehtii ja tekee pesänalun hyväksi katsomaansa paikkaan. Räystäiden aluset, halkovajat, ulkohuussit ja ullakot ovat ampiaiskuningattaren mielestä juuri näitä hyviä paikkoja.

Mikäli ampiaispesän haluaa poistaa, se kannattaa tehdä keväällä. Kesällä pesille ei kannata mennä. Seurauksena voi olla useampi pistos, ja aina on syytä muistaa, että ampiaisen pistos voi olla allergisille ihmisille vaarallinen.

Ampiainen on pistäjämestari, kehittynyt pistämään, ja pistoksessa on tujaus myrkkyä. Isojen pesien poistaminen – silloin kun pesällä on vilskettä – kannattaa jättää ammattilaiselle. Pesässä on tuhansia ampiaisia, ja tällöin tulee olla suojavarustus kunnossa.

Tämä pesä on tehty hyvään paikkaan, mikä tarkoittaa, että se on erinomainen suoja.

Lisäksi pesänteon vuonna ampiaisilla on ollut hyvin ruokaa tarjolla. Tällaista pesää ei ilman kunnon ravintoa tehdä, ja porukkaa on ollut paljon. Pesä on tehty siis hyvänä ampiaisvuonna, sillä pesä on harvinaisen kookas. Paikka on selkeästi ampiaiselle mieluinen, koska sinne on tehty useampia pesiä. Puolipallon muotoinen pesä on omituinen, olisikohan tippunut katosta? Jäljet saattavat näkyä yläpuolella.

Todennäköisesti ampiainen on ollut piha-ampiainen (Vespula vulgaris).

Toinen mahdollinen vaihtoehto voisi olla saksanampiainen (Vespula germanica), joka on tunnettu kookkaista pesistään ja jota tavataan myös täällä Etelä-Suomessa.

Kaikkiaanhan pesät ovat upeita, ja ampiaiset ovat tärkeä osa luontoa.

Kun ei ole välttämätönta tuhota pesää, tuhoamista tulee välttää. Silloin, kun esimeriksi ampiaisenpesä on sellaisessa paikassa, että siihen liittyy vaara terveydelle, pesä on tietysti hävitettävä.”