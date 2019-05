Amstaffit kävivät hihnassa olleen pikkuterrierin kimppuun Hämeenlinnassa – Rantareitillä koirat juoksevat usein vapaana

Kolme vastaan yksi -tappelussa lähtöasetelmat eivät suosi altavastaajaa. Silloin vaihtoehdot ovat vähissä.

Kaikki tapahtui nopeasti viime viikonloppuna, kun hihnaan kytketty parsonrusselinterrieri Dii sai Sairionrannan rantareitillä kimppuunsa kolme vapaana juossutta amstaffia.

Parson painaa usein 5–10 kiloa, amerikanstafforshirenterrieri taas 28–40 kiloa.

Pieni terrieri sai kylkeensä, rintakehäänsä ja peräpäähänsä syvät, ilkeännäköiset jäljet, jotka vaativat parsimista, antibioottikuurin ja opioidipohjaisen kipulääkityksen.

– Koirat eivät totelleet ulkoiluttajaansa yhtään. Jos mieheni ei olisi saanut nostettua koiraa ilmaan, se olisi varmaan revitty palasiksi, Riitta Hentilä huokaa.

Painajaismainen ja sekava tilanne meni painiksi, jonka aikana kentässä oli niin koiraa kuin ihmistä. Samassa rytäkässä maanpinnassa kävi myös Riitta Hentilän puoliso Esko Hentilä .

– Nappasin Diin syliin ja nostin ilmaan. Silti yksi koirista pääsi sen persuksiin kiinni.

Video: Riitta Hentilä kertoo, mitä koirahyökkäyksessä tapahtui. Dii-terrieri palaa tapahtumapaikalle. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Verta maastossa

Muutamaa päivää myöhemmin Dii ja Hentilät kävelevät jälleen tutulla rantareitillä. Terrieri on pientä lääketokkuraa lukuun ottamatta reippaalla tuulella.

Kunnes saavumme tapahtumapaikalle, jolloin koiran häntä valahtaa kippurasta lähelle takajalkoja. Alkaa maaston ankara nuuhkiminen.

– Siellä on varmaan verta maastossa viikonlopun kahakasta, Esko Hentilä arvelee.

Vastaavaa painajaismaista välikohtausta Hentilät eivät ole aiemmin kokeneet. He seuraavat valppaina ympäristöä, niin tekee myös Dii.

– Jäi olo, että mihin tässä uskaltaa koiran kanssa mennä. Huolettaa myös, että millaiset henkiset jäljet tapahtuma jättää koiralle, Riitta Hentilä sanoo.

Hentilöiden mukaan rantareitillä ongelma on jatkuva: koirat juoksentelevat alati vapaina.

– Laki sanoo, että koirat on pidettävä kytkettyinä taajamissa. Ihmisen ymmärryksenkin pitäisi sanoa niin, Esko Hentilä toteaa.

Rantareitillä koiria pidetään vapaana erityisesti silloin, kun ne pulahtavat uimaan.

– Ihmiset kuvittelevat, että koiran voi päästää irti uimaan. En käsitä sitä. Miksi koiraa ei voi laittaa uinnin ajaksi pitkään jälkiliinaan?

“Ihminenkin voi pimahtaa”

Meno ei voi jatkua samana. Koirahyökkäyksestä Hentilät ovat tehneet rikosilmoituksen.

– Koirasta, niin isosta kuin pienestä, ei voi ikinä tietää, vaikka sen olisi kuinka hyvin kouluttanut omasta mielestä. Kyllähän ihminenkin voi pimahtaa.

Taajamassa koiraa saa pitää vapaana vain koirapuistossa. Hämeenlinnan koirapuistotarjonnasta ei kuitenkaan lauluja kirjoiteta.

– Onhan täällä yksi aika hirveä sepelipohjainen puisto, joka ei tee koiran tassuille hyvää. Puisto varmaan kohta puretaan kerrostalojen tieltä.

Hentilä on antanut Hämeenlinnan kaupungille kahdesti palautetta koirapuistotarpeesta.

– Vastauksena on tullut, että koirapuistoja ei tehdä siksi, että niiden pohjustaminen on niin kallista. Helsingissäkin on puisto- ja metsäalueita, jonne on pystytetty aidat koirille. Niitä ei ole tarvinnut pohjustaa.

Facebookissa viikonlopun välikohtaus on kuumentanut tunteita.

Keskusteluissa tuli myös kehitysehdotuksia kaupungin päättäjille koirakurin (järjestyslaki) ilmaisevista muistutuskylteistä esimerkiksi rantareitille sekä koirapuistojen potentiaalisista paikoista.

Sillä välin Dii parantelee haavojaan.

– Lääkäri oli sitä mieltä, ettei syvinkään purema ole vahingoittanut sisäelimiä. Tikit otetaan pois parin viikon kuluttua. Ehkä voimme sitten huokaista helpotuksesta, Hentilät sanovat. HäSa

Koiran oltava hihnassa taajamassa Kiinnipitoaika Metsästyslaki sanoo, että koirat on pidettävä kytkettyinä 1.3.–19.8. Aikajakson ulkopuolella koirat saavat olla vapaana vain saatuaan siihen luvan maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Kiinnipitoajalla halutaan varmistaa, että luonnoneläimet pääsevät lisääntymään rauhassa. Poikkeuksena kieltoon ovat viranomaistehtävissä olevat koirat, sekä korkeintaan viiden kuukauden ikäiset koiranpennut. Koirakuri Järjestyslain mukaan koira on pidettävä aina kytkettynä taajamassa. Esimerkiksi kaupungin kadut, puistot ja yleiset alueet ovat osa taajamaa. Järjestyslain mukaan vapaana koiraa saa pitää koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Koiran omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, ettei koira pääse vaarantamaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta.