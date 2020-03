Ämyä ei tule tänä vuonna: "Meitä ei kaatanut korona vaan tekijöiden vähyys"

Perinteistä Ämyrockia ei järjestetä tänä vuonna. Syynä ei kuitenkaan ole koronavirus, vaan tekijöiden vähyys.

– Meillä on kuusi aktiivia, joista neljä asuu muualla. Korona olisi ollut tapahtumalle viimeinen tikki, Ämy ry:n puheenjohtaja Teemu Vilmunen kertoo.

Ämy olisi ollut samana viikonloppuna kuin indiemusiikkitapahtuma Sideways Helsingissä (11.–13.6.).

Ämyrockia on järjestetty Hämeenlinnan Kaupunginpuistossa vuodesta 1974 ja se on Suomen vanhin ilmaisrockfestivaali. Tapahtuma on jäänyt vuosien mittaan muutaman kerran väliin aikaisemminkin.

Wilmunen on ylipäätään melko skeptinen sen suhteen, mitä musiikkitapahtumia tulevana kesänä tullaan järjestämään.

– Suomessa ei järjestetä ennen elokuuta yhtään tapahtumaa, hän täräyttää.

Hämeen Sanomien soittokierroksella selvisi, että useat suurten kesäfestivaalien järjestäjät kuitenkin uskovat tapahtumien toteutumiseen. Lisää aiheesta: Käsidesiä ja cocktaileja – Järjestäjät uskovat festarikesään

– Isoilla järjestäjillä on kuitenkin vakuutukset (helpottamassa peruuntumisesta aiheutuvaa taloudellista tappiota), Vilmunen arvioi. HäSa