Analyysi: Hämeenlinnalainen Kamux on pörssin raketti – Usko kasvuun vahvistui, kun yhtiö menestyi koronakriisissä

Hämeenlinnalaisen yhtiön osakekurssi on kaksinkertaistunut nopeasti. Analyytikot suosittelevat Kamuxin osaketta. Mutta pystyykö yhtiö todella kasvamaan kannattavasti Saksassa?

Hämeenlinnalaisen Kamuxin osakekurssi on kaksinkertaistunut kevään pohjalukemista. Kamuxista on kesällä tullut Helsingin pörssin raketti.

Kyse on paljon muustakin kuin osakekurssien yleisestä toipumisesta koronakevään jäljiltä. Kamuxin, joka on ainoa Kanta-Hämeeseen rekisteröity ja maakunnassa pääkonttoriaan pitävä pörssiyhtiö, kehitys on mielenkiintoisessa vaiheessa.

Juha Kalliokoski aloitti autokaupan pienestä Hämeenlinnan Kaurialan tallista. Menestyksen salaisuuksia olivat nopeus ja tehokkuus. Kalliokoski saattoi myydä rahoitusyhtiön auton ennen kuin se edes saapui hänelle. Yrityksen kiinteät kustannukset pidettiin äärimmäisen alhaisina.

Liiketoimintamalli toimi edelleen, kun se kopioitiin Hämeenlinnasta ympäri maata. Kamuxin kasvu hakee vertaistaan.

Kun Kamux listautui pörssiin vuonna 2017, sen osakekurssi laski pariksi vuodeksi alle listautumisannin hinnan. Kamuxin liikevaihto kuitenkin kasvoi kaiken aikaa. Kamux laajensi toimintaansa Ruotsiin ja Saksaan. Pörssikurssin kehitys kieli, että sen liiketoimintamallin toimivuuteen ulkomailla ei aivan luotettu.

Kamux myy käytettyjä autoja, joita alan merkkiliikkeiden ammattilaiset kutsuvat vaihtoautoiksi. Keväällä selvisi, että autoteollisuuden ja -kaupan romahdus ei koske käytettyjen autojen kauppaa.

Kaikkien kaupan yritysten tapaan Kamux toki kärsi koronapandemiasta. Esimerkiksi Saksassa automyymälät oli suljettava useiksi viikoiksi. Vaikutukset myyntiin olivat kuitenkin marginaalisia, sillä ennemmin tai myöhemmin ihmiset kuitenkin tarvitsevat henkilöautoja.

Tammi–maaliskuun myynti ja tulos olivat yllättävän hyviä. Myynti kasvoi vuoden takaisesta ja tulosta rasitti vain pieni kertaluonteinen varaston arvonalennus. Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski saattoi ilmoittaa, että poikkeuksellisessa tilanteessa ”liiketoimintamallin kulmakivet ja digipainoitteinen asiointi” tukivat yhtiön kauppaa. Voidaan siis jopa sanoa, että yhtiö suhteessa kilpailijoihinsa hyötyi koronasta.

Sijoittajat aluksi järkyttyivät, kun Kamux julkisti huhti–kesäkuun lukunsa 13. elokuuta. Kasvuyhtiön liikevaihto laski vuoden takaisesta. Pörssikurssi niiasi rajusti aamun tunteita.

Ajatukset muuttuivat, kun osavuosikatsaus luettiin kokonaan. Kamux kykeni kasvattamaan liikevoittoaan. Myytyjen autojen lukumäärä kasvoi vuoden takaisesta.

– Nopean reagoinnin ja joustavan liiketoimintamallimme avulla onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, Kalliokoski kertoi.

Saksassa myymälät olivat huhtikuussa edelleen kaksi ja puoli viikkoa suljettuina. Siitä huolimatta Kamux onnistui kasvattamaan siellä myyntiään. Ruotsissakin liikevaihto kasvoi – tosin niukka liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla.

Suuri sijoittajia kiinnostava kysymys on, pystyykö Kamux kasvamaan Ruotsissa ja erityisesti Saksassa yhtä kannattavasti kuin Suomessa. Kamuxilla on jo myymälä kaikissa Suomen tärkeissä taajamissa. Jos se ei pysty kasvamaan kannattavasti Suomen ulkopuolella, se ei ole kohta kasvuyritys.

Saksassa käytettyjen autojen markkinat ovat Suomeen verrattuna valtavat. Yksin Hampurin seudulla, jonne Kamux on perustanut automyymälöitä, markkinat ovat vähintään yhtä suuret kuin Suomessa. Suurelle autokauppaketjulle saattaa olla hyväkin tilaus.

Kamuxin osake on nyt kaikilla tunnusluvuilla mitaten kallis. Jos Kamux menestyy hyvin Saksassa, yritys voi jopa moninkertaistaa liikevaihtonsa ja tuloksensa. Tällöin yhtiön nykyinen runsaan 400 miljoonan euron markkina-arvo on pieni.

Kamux ilmoittaa keskipitkän ajan (vuosien 2019–22) tavoitteekseen yli 10 prosentin kasvun ja vähintään 4 prosentin liikevoittomarginaalin. Tavoite on melko vaatimaton, jos yhtiö todella pystyy kannattavaan kasvuun Saksassa.

Kamuxista on yhtäkkiä tullut analyytikkojen suosikki. He kehottavat ostamaan yhtiön osaketta, vaikka osakkeen arvo on kirinyt lähellä sille annettuja tavoitehintoja.

Kauppalehden maanantaina julkaisemassa kirjoituksessa Kamux otettiin esimerkiksi yhtiöstä, jonka kurssi on kohonnut uuteen ennätykseen ja johon kannattaa silti sijoittaa. Analyysissä vedottiin Kuinka sijoitan pörssiosakkeisiin -kirjan kirjoittajan Seppo Saarion teeseihin.

– Kuinka sijoittajan tulisi suhtautua kurssiennätyksiä tekeviin osakkeisiin? Silloin on aika ostaa.