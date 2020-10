Analyysi: Konecranes ja Cargotec muodostavat yhtiön, joka on niin sinivalkoinen kuin pörssiyhtiö vain voi olla

Konecranesin ja Cargotecin liiketoiminnalla on syvät ja kirjavat juuret. Molempien historiat kietoutuvat Herlinien sukuun.

Yhdistämällä Konecranes ja Cargotec syntyy valtava maailmanlaajuinen materiaalinkäsittelylaitteita valmistava yhtiö.

Uuden konepajayhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat Ilkka, Heikki ja Ilona Herlin sijoitusyhtiöidensä kautta. Ilkka ja Ilona Herlin ovat Pekka Herlinin lapsia. Heikki on Niklas Herlinin poika.

Kolmella Herlinillä on 34,5 prosenttia uuden yhtiön yhtiökokouksen äänistä.

– Pekka (Herlin) on aina pitänyt tehtaasta huolta. Nyt Pekka myy meidät, valitti Koneen Hämeenlinnan nostintehtaiden pääluottamusmies Heikki Jokinen, kun henkilöstölle kerrottiin Konecranesin perustamisesta vuonna 1994.

Pekan lapset ja lapsenlapsi ottavat nyt Hämeenlinnan tehtaat takaisin. Kukaan ei tiedä, mitä se merkitsee.

Herlinien jälkeen suurimpia osakkeenomistajia ovat HC Holding ja Solidium. HC Holdingin omistaa Hartwall Capital, joka on taas panimonsa myyneen Hartwallin suvun sijoitusyhtiö.

Solidium on valtionyhtiö, jolle on keskitetty valtion markkinaehtoisten sijoitusten hallinta. Solidium osti Konecranesin osakkeita, kun amerikkalainen Terex myi Konecranes-omistustaan. Konecranes oli maksanut osan Terexin materiaalihallinnan ja satamaratkaisut -liiketoiminnan kaupasta omilla osakkeillaan. Suomen hallitus pelkäsi, että Konecranes yritetään vallata.

Suomessa on taas surtu, miten suomalaiset yhtiöt valuvat ulkomaiseen omistukseen. Sinivalkoisen pääoman kuihtuessa kotimaiset työpaikat hupenevat. Nyt syntyvästä yhtiöstä on tulossa omistukseltaan niin vankasti sinivalkoinen kuin kansainvälinen yhtiö vain voi olla. Herlineillä ei ole tarvetta hankkia käyttörahaa osakkeita myymällä.

Konecranes ja Cargotec muodostavat niin valtavan ja moniulotteisen konepajan, että se herättää monin kerroin enemmän kysymyksiä kuin kenelläkään on vastauksia. Historia kertoo kuitenkin, mitä yhtiöt ovat ja miten nykyinen tilanne on syntynyt.

Yhtiöiden juuret liittyvät myös Hämeenlinnan seudun teollisuushistoriaan. Ei ainoastaan siksi, että Herlinien suku lähti Hattulan Herniäisistä.

” Nyt syntyvästä yhtiöstä on tulossa omistukseltaan niin vankasti sinivalkoinen kuin kansainvälinen yhtiö vain voi olla.”

Kone-yhtiö ryhtyi rakentamaan nosturiteollisuutta jo 1910-luvulla. Aikalaisten todistusten mukaan nostolaitteet olivat Pekka Herlinin (yhtiön johdossa 1964–2003) yksi lempilapsi. Hän perusti nostimia ja nostolaitteiden vaihteita valmistavat tehtaat Hämeenlinnaan. Pekka Herlin kuitenkin ymmärsi, että liiketoiminta ei menestynyt osana hissiteollisuutta. Vaikka tekniikka oli samankaltaista, asiakkaat olivat täysin toiset.

Koneen nostureista muodostettiin Konecranes, jonka pääosakkaaksi tuli pääomasijoittaja. Liiketoimintaa johtaneesta Stig Gustavsonista tuli uuden yhtiön toimitusjohtaja ja osakas.

Konecranes kasvoi orgaanisesti ja yritysostoilla. Nostolaiteyhtiö laajeni yritysostolle myös satama-ajoneuvojen valmistajaksi. Helmi oli Terexiltä saatu saksalainen hieno Demag.

Cargotecillä on vanhoja ikonisia juuria lähes yhtä paljon kuin Keisarinmännyllä Hämeenlinnan Pikku-Parolassa. Itse yhtiö sai kuitenkin alkunsa Partekin kaupasta ja Herlinien perinnönjaosta.

Partek (Paraisten Kalkki) oli muuttunut monitoimialayhtiöksi. Yhtiö oli ostanut Ruotsista muun muassa Hydrauliska Industrier AB:n (Hiab). Partek sai Sisun Hämeenlinnan terminaalitraktorit yritysjärjestelyssä vuonna 1997, minkä jälkeen se keskitti Suomen satama-ajoneuvojen tuotannon Tampereelle. Samana vuonna se osti ruotsalaisen Kalmarin.

Kone osti suurella kohulla Partekin vuonna 2002. Se myi Partekista arvokkaita osia kuten Valtran.

Kone laajensi lastinkäsittelyliiketoimintaa MacGregorilla. Liiketoiminta yhtiöitettiin Cargoteciksi vuonna 2005.

Cargoteciä käytettiin Herlinien riitaisessa perinnönjaossa. Pekka Herlin järjesti ennen kuolemaansa äänivallan Koneesta Antti Herlinille. Muut sisarukset saivat omistukseensa Cargotecin.

Yhtiöiden tiedotteessa korostetaan, miten uudesta yhtiöstä tulee ”kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja”. Kestävyyden korostaminen on ilmeisesti luonnonsuojeluun omistautuneen Cargotecin hallituksen puheenjohtajan Ilkka Herlinin ajatus.

Vaikka yhtiöitä on pidetty kilpailijoina, niiden päällekkäisiä tuotteita ovat lähinnä satama-ajoneuvot. EU:n kilpailuviranomaisilla voi silti olla sanansa sanottavana.

”Cargoteciä käytettiin Herlinien riitaisessa perinnönjaossa.”

Pörssissä yhdistyminen otettiin riemusta kiljuen vastaan. Cargotecin osakekurssi pomppasi neljänneksen. Konecranesin arvo oli iltapäivällä vahvistunut vajaan viidenneksen. Se, mitä kaikkea yhdistymisestä syntyy, on tuntemattoman tikun nokassa.

Yhtiöiden johtajat hehkuttavat sulautumisen hyötyjä omistajille ja asiakkaille suurilla linjoilla. He eivät kuitenkaan edes tiedä, mikä on uuden yhtiön nimi, missä on sen pääkonttori ja kuka sitä johtaa.

Yrityskonsultit väittävät, että jopa suurin osa yrityskaupoista epäonnistuu. Suomen konepajateollisuuden iso mahalasku oli kahden hienon yhtiön Valmetin ja Rauman sulautuminen Metsoksi vuonna 1999. Metsoon ilmeisesti hukkui kaikki, mikä oli yhtiöissä arvokasta. Yhtiö pilkottiin uudelleen Valmetiksi, Metso Outoteciksi ja Nelekseksi. Venttiili- ja prosessiautomatiikan Neles on se, jonka omistuksesta nyt taistellaan.

Konecranesillä ja Cargotecillä on yli 800 huoltopistettä ympäri maailmaa. Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith korosti lehdistötilaisuudessa huoltopisteiden arvoa. Joku saattaisi arvioida, että pirstaleisen liiketoiminnan järjestely uudelleen on työ, jossa saatetaan tehdä korvaamattomia virheitä. HÄSA