Analyysi: Mikä on internetin inhimillisin eläin? – Ne näyttävät hassulta ja toimivat hämmentävän epäloogisesti

Tiistai 14. toukokuuta oli surullinen päivä internetissä. Tuolloin kuoli yksi internetin suurimmista ilmiöistä: kissa nimeltä Grumpy Cat.

Vaikka fyysinen Grumpy Cat jätti meidän maailmamme, ei sen henki unohdu koskaan. Internetissä kissa, jonka ilme oli geenimutaation takia pysyvästi äreä (engl. grumpy), elää ikuisesti.

Internet rakastaa kissoja

Sama kohtalo on myös usealla muulla kissalla, koska jostain syystä internet rakastaa kissoja. Englanninkielisessä Wikipediassa on jopa kokonainen artikkeli, joka on omistettu internetin ja kissojen suhteelle.

Ilmiö on hämmentävä etenkin siitä syystä, että yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan huomattavasti suurempi osa ihmisistä tunnustaa olevansa koira- kuin kissaihmisiä. Itse asiassa tutkimuksen mukaan kissaihmisiä on jopa vähemmän kuin ihmisiä, jotka eivät ole koira- eivätkä kissaihmisiä.

Oikeassa elämässä kissat eivät siis ole ainakaan mitenkään poikkeuksellisen suosittuja, mutta internetin ne ovat voittaneet puolelleen.

Kissat ovat saaneet aina paljon huomiota

Internet ei tosin ole aikojen saatossa ollut ainoa paikka, jossa kissat ovat saaneet poikkeuksellisen paljon huomiota.

Kissoja palvottiin jo muinaisessa Egyptissä ja vaikka kissa ei ole lemmikkieläimenä erityisen arvostettu, se on silti suosittu. Suomessa on arveltu olevan lemmikkinä jopa enemmän kissoja kuin koiria – tosin kissojen tarkkaa määrää ei tiedä kukaan.

Internet ei myöskään keksinyt hassuja kissakuvia ja -videoita, eikä itse asiassa edes kissameemejä eli kissakuvia, joihin on lisätty erilaisia tekstejä.

Ei mikään uusi juttu

Absurdisti poseeraavia kissoja kuvasi jo 1870-luvun Brightonissa valokuvaaja Harry Pointer (1822–1889). Pointer myös lisäsi kuviinsa usein hauskoja tekstejä meemien tyyliin.

Pointer käytti kuvissaan omia lemmikkikissojaan, ja kutsui yli 200 kissakuvan sarjaa nimellä Brighton Cats.

1900-luvun alussa Pointerin perintöä joko tietoisesti tai tietämättään jatkoi yhdysvaltalainen valokuvaaja Harry Whittier Frees , joka oli tajunnut kissojen kuvauksellisuuden laittaessaan kerran perheensä päivällisen aikana lemmikkikissan päähän hassun hatun. Frees käytti kuvissaan myös muita eläimiä kuten sikoja, kaneja ja koiria, ja myös hän liitti kuviinsa usein kuvatekstin.

Onko kissojen valtakausi ohi?

Kissat hallitsivat pitkään internetiä yksin, mutta viime vuonna esimerkiksi New York Times ja BBC uutisoivat, että koirat ovat kirineet. Mediassa todettiin itse asiassa dramaattisesti kissojen valtakauden internetissä olevan täysin ohi.

Ihan täysin totta tämä ei ole. Instagramissa #catsofinstagram-tunnuksella löytyy reilut 115 miljoonaa kuvaa. Vaikka #dogsofinstagram-tunnuksella kuvia löytyy enemmän, 162 miljoonaa, on kissojen luku silti aivan kohtuullinen. Tai siis todella suuri, ja se kasvaa koko ajan.

Inhimillisiä piirteitä

Mikä kissoissa sitten on jaksanut viehättää kaikki nämä vuodet?

Kissavideoiden katsomisen on todettu herättävän katsojissa positiivisia tunteita. Saman voisi kuvitella pätevän myös kuviin kissoista. Tosin positiivisia tunteita herättänevät luultavasti videot ja kuvat ihan mistä tahansa söpöistä eläimistä.

Ehkä kissoissa viehättää esimerkiksi koiriin verrattuna niiden inhimilliset piirteet. Ne eivät ole samalla tavalla miellyttämisen haluisia kuin koirat, vaikka vastoin yleistä luuloa ovatkin koulutettavissa.

Kissat osaavat ottaa oman aikansa, ja niitä voi pitää jossain määrin koiria itsenäisempinä ja itsekeskeisempinä.

Kissat ovat myös outoja. Ne käyttäytyvät kummallisesti, näyttävät usein tahattomasti hassulta ja toimivat koiriin verrattuna välillä hämmentävän epäloogisesti. (Itse asiassa tutkimusten mukaan looginen ajattelu ei olekaan kissojen vahvuus.)

Ihan niin kuin me ihmisetkin joskus.