Mieskuoron pitkäaikainen johtaja Anneli Julén sai musiikkineuvoksen arvonimen

Hämeenlinnan mieskuoron taiteellinen johtaja Anneli Julén on saanut musiikkineuvoksen arvonimen. Sen on myöntänyt tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hämeenlinnan Mieskuoron lisäksi Julén toimii taiteellisena johtajana myös muissa kuoroissa, kuten Kamarikuoro Gaudetessa, Naiskuoro Timoteissa, Lopen lapsi-ja nuorisokuorossa sekä Naiskuoro Louhessa. Hämeenlinnan Mieskuoroa Julén on johtanut vuodesta 2000. Hänen johdollaan kuoro on saavuttanut useita kansainvälisiä ja kansallisia menestyksiä...

