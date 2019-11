Anssi Lepistö Janakkalasta on Hämeen Vihreiden uusi puheenjohtaja seuraavan 2-vuotiskauden ajan. Hämeen Vihreät ry teki valinnan syyskokouksessaan Jokioisilla lauantaina.

Lepistö on ammatiltaan luokanopettaja ja vararehtori. Hän on Janakkalan kunnanvaltuutettu ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Hän on myös vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Janakkalassa.

Hämeen Vihreät ry on Hämeen vaalipiirin vihreiden yhdistysten kattojärjestö.