Antti Mähönen aloitti Kiipulasäätiön hallituksen puheenjohtajana

Yhdeksällä paikkakunnalla ammatillista erityisopetusta ja kuntoutusta järjestävän Kiipulasäätiön uutena hallituksen puheenjohtajana on aloittanut Antti Mähönen. Mähönen on ollut Janakkalassa pääpaikkaansa pitävän säätiön hallituksessa vuodesta 2010 lähtien. Kiipulasäätiö ylläpitää Kiipulan eri toimintoja. Vantaalainen Mähönen on koulutukseltaan lakimies ja hän työskentelee hallintojohtajana terveyspalvelualan perheyrityksessä Vita Laboratoriot Oy:ssä. Hänen mukaansa säätiön toimialoista kuntoutus on ollut kovimmassa puristuksessa viiem...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja