Apparalle annettiin uinti- ja sukelluskielto – Puolustusvoimat raivaa Ahvenistonjärven pohjaa ja rantoja

Poliisi ja puolustusvoimat sulkevat osan Ahvenistonjärvestä sekä sitä kiertävästä ulkoilureitistä raivaustöiden takia ensi maanantaista lähtien.

Maauimalan puoleisella järven itärannalla on täydellinen uintikielto 7.-25. lokakuuta alueella, joka on rajattu punaisilla poijuilla ja Puolustusvoimien varoitusnauhalla. Koko järvelle on myös asetettu täydellinen laitesukelluskielto samalle aikavälille.

Muulla järvellä on uiminen kielletty arkisin kello 8-16.15 välisenä aikana. Käytännössä uiminen on sallittu siis vain järven länsipuolella arkisin kello 16.15 jälkeen sekä viikonloppuisin.

Poliisin mukaan liikkumista rajoitetaan maauimalan puoleisilla lenkkeilypoluilla järven itärannalla raivausten edetessä.

Puolustusvoimat-nauhalla rajatuilla alueilla liikkuminen on ehdottomasti kielletty.