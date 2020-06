Arxin kesäkattaus tarjoaa ilmaiseksi lähes 30 työpajaa aina katutaiteesta klovneriaan – "Halusimme tarjota jotain Hippaloiden tilalle"

Koska Hämeenlinnassa on koronan vuoksi tulossa kesä ilman lapsille suunnattua Hippalot-taidefestivaalia, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx on muutamassa viikossa kehitellyt kesäksi monipuolisen kattauksen ilmaistarjotaa. Luvassa on kesä-, heinä- ja elokuussa...