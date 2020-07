Aseluvat menevät usein hyllylle päihteiden takia Kanta-Hämeessä – Jopa käytöksellä on väliä

Terveydentila ja elämäntapa ovat yleisimmin taustalla aselupien perumisissa. Poliisi perui Hämeen poliisilaitoksen alueella kaikkiaan 170 aselupaa viime vuonna. Näistä 67 oli Kanta-Hämeen ja 103 Päijät-Hämeen alueella.

Lupien perumisen syinä olivat muun muassa päihteiden käyttö, sairaudet tai mielenterveyden ongelmat, kertoo komisario Hanna Kokkonen Hämeen poliisilaitokselta. Lupia peruttiin Kokkosen mukaan myös pitkään jatkuneen sopimattoman käytöksen takia.

Vuonna 2018 lupia peruttiin yhteensä 187, joista 135 Kanta-Hämeessä ja 52 Päijät-Hämeessä.

Maakuntien luvuissa on tapahtunut iso muutos vuosien välillä, mutta se johtuu lähinnä seurannan kehittymisestä ja toimintatapojen yhtenäistämisestä.

– Yhteiskunnassa, aseluvan haltijoissa tai rikollisuudessa on tuskin tapahtunut mitään dramaattista muutosta, Kokkonen sanoo.

Perumispäätöksiä tehtiin myös ihmisten omasta pyynnöstä.

– Henkilö on voinut itse pyytää lupien peruuttamista, kun on tajunnut, että se on tulossa joka tapauksessa vastaan.

”Yleensä syynä on alkoholi”

Aselupien peruuttamisen syissä ei ole tapahtunut viime vuosina mitään erityistä muutosta, mutta päihteiden käyttö nousee jatkuvasti esille perumispäätöksiä tehtäessä.

– Yleensä syynä on alkoholi, mutta jonkin verran myös huumausaineiden käyttörikokset.

Liiallinen alkoholin käyttö voi aiheuttaa kotona riitoja, mistä voi seurata ongelmia varsinkin, jos kotona säilytetään ampuma-aseita, kertoo Kokkonen. Yksittäinen alkoholirattijuopumus ei johda suoraan lupaharkinnan aloittamiseen, mutta esimerkiksi törkeä rattijuopumus johtaa.

Myös monet rikokset voivat aiheuttaa luvan menettämisen kuten väkivalta- ja omaisuusrikokset, laittomat uhkaukset, törkeät talousrikokset ja vakavat liikennerikokset.

Yleensä aseet päätyvät poliisille

Poliisi aloittaa lupaharkinnan aina, jos se epäilee, että aseluvan haltija säilyttää asetta ampuma-aselain vastaisesti. Asetta on säilytettävä lukitussa paikassa luvanhaltijan vakituisessa asunnossa tai paikassa, jossa hän pysyvästi oleskelee tai näihin kiinteästi liittyvässä tilassa.

Kokkonen kertoo, että aseita varastetaan nykyään harvemmin esimerkiksi kesämökeiltä.

– Ihmisille alkaa mennä perille, ettei aseita saa säilyttää kesämökeillä tai paikassa, jossa ei asu.

Myös patruunoiden säilyttämien kesämökillä on kiellettyä.

Kun aselupa perutaan, luvanhaltijan tulee luovuttaa aseensa poliisille. Kokkonen kertoo, että yleensä aseet löytyvät ja ne päätyvät poliisille.

– Joskus vanhoja aseita saattaa jäädä kateisiin, jos niitä on esimerkiksi lainattu vuosikymmenien aikana jollekin, mutta lupa on jäänyt voimaan. HäSa

