Asemanrantaan kerrostalo "cityihmisille" – Marvea Oy uskoo yksiöihin ja kaksioihin, YIT:ltä varattu isompia

Pirkkalalainen rakennusyhtiö Marvea Oy aloittaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen Hämeenlinnan Asemanrantaan huhtikuussa.

Kuusikerroksiseen asuinkerrostaloon tulee 58 omistusasuntoa. Yksiöitä on eniten eli 28, kaksiota 21 ja kolmioita 9.

Asunnot eivät ole järin isoja: suurin, kolmehuoneinen asunto on kooltaan 68 neliömetriä, pienin 24,5.

Kilpailu tuon kokoluokan asuntojen tarvitsijoista Asemanrannassa kiristyy, sillä YIT:llä on yhä myymättä alueelle toisena valmistuneesta Primo-talostaan 22 asuntoa, joiden koko on 29–73 neliötä.

YIT:llä on jo rakennuslupa Possentien seuraavallekin kerrostalolleen, johon tulee pääosin isompia asuntoja. Ennakkomarkkinoinnissa olevista 36 asunnosta on yhtiön nettisivujen mukaan seitsemän nyt varattuna.

Valmista vuoden päästä kesällä

Marvean toimitusjohtajan Miikka Routaman mukaan tulevat asunnot on pääosin suunnattu ”keskeistä sijaintia arvostaville cityihmisille”. Kaksioita on ajateltu esimerkiksi nuoren parin ensiasunnoksi.

Myyntiin Hämeenlinnan Movea -nimisen yhtiön asunnot tulevat ensi kesänä ja ne luovutetaan asukkaille kesällä 2021.

Yhtenä kilpailutekijänä on rahoitusratkaisu, jossa asiakas maksaa asunnon vasta sen valmistumisen jälkeen.

Routama uskoo, että asukkaita Asemanrantaan houkuttelevat raideliikenteen kehittyminen ja mahdollisuudet etätyöskentelyyn Vanajaveden rannalla, suuren historiallisen puiston laidalla.

Uusi talo valmistuu aivan yksityisen Pilkkeen tiedepäiväkodin viereen. Syyskuussa valmistuu myös Asemanrannan pysäköintilaitos, johon on tulossa kauppa.

Kymmenen miljoonan euron hanke

Hankkeen kokonaisarvoksi Marvea laskee 10,1 miljoonaa euroa ja työllistäväksi vaikutukseksi noin 150 henkilötyövuotta.

Yhtiöllä on Asemanrannassa varattuna myös toinen tontti. Sille yhtiö on kertonut suunnittelevansa rakentamisen aloittamista varsin pian ensimmäisen kohteen jälkeen. Toisesta kerrostalosta on kaavailtu nyt aloitettavaa taloa suurempaa.

Marvea laskee tehneensä Tampereen ja Hämeenlinnan alueille 2000-luvulla yli kymmenen tuhatta asuntoa. HäSa

