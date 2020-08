Asiakirjoja väärentämällä yritetään huijata yhä useammin tukia Kelalta – Ensi vuonna se vaikeutuu entisestään

Kansaneläkelaitokselta etuuksien huijaaminen väärentämällä asiakirjoja on lisääntynyt viime vuosina.

Syynä tähän on vuonna 2017 Kelan toimeenpantavaksi tullut perustoimeentulotuki, jossa asiakirja väärennöksiä ilmenee esimerkiksi lääkereseptien ja vuokrasopimuksien kohdalla.

– Väärennös-rikosnimikkeen alla olevat etuuksien väärinkäytöt ovat nousussa toimeentulotuen siirtymisen myötä Kelalle, kertoo Kelan hankinta- ja lakiyksikön päällikkö Suvi Onninen.

Yleisimmät tuet, joita yritetään huijata Kelalta toimeentulotuen lisäksi, ovat työttömyysturva ja yleinen asumistuki.

”Suurin osa etuisuuksien väärinkäytöksistä on petoksia.”

Syitä tukien väärinkäytöksiin on monenlaisia.

Asiakas voi esimerkiksi ilmoittaa itsensä työttömäksi, vaikka työskentelisi samaan aikaan.

Toinen iso syy on tietojen salaaminen, jolloin asiakas jättää kertomatta muutoksista elämässään.

– Suurin osa etuisuuksien väärinkäytöksistä on petoksia. Muita etuisuuksien väärinkäyttöön liittyviä rikoksia ovat esimerkiksi lievä petos, törkeä petos ja väärennys.

Tulorekisteri on helpottanut kiinni jäämistä

Onnisen mukaan huijaukset tulevat ilmi esimerkiksi Kelan omien toimien kautta, muiden viranomaisten avulla tai ilmiantoina.

Uutena kiinnijäämisen kanavana on tulorekisterin voimaantulo vuoden 2019 alusta lähtien. Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan tulorekisteriin työntekijänsä palkkatiedot.

Kela hyödyntää etuisuushakemusten käsittelyssä tulorekisterin tietoja. Onnisen mukaan tulorekisteri on helpottanut Kelan toimintaa myös etuuksien väärinkäytösten suhteen.

– Tulorekisteristä on mahdollista nähdä kuukausitasolla asiakkaan ajantasaiset tiedot.

Tulosrekisteriin etuudet tulevat näkyviin vuonna 2021.

– Kelan etuudet me näemme asiakkaan tiedoista jo nyt, mutta ensi vuonna pystymme näkemään myös muiden toimijoiden antamat etuudet. Saamme silloin paremman kokonaiskuvan etuisuuksien hakijasta.

Etuisuuksien huijaaminen nousussa

Viime vuonna Kela kirjasi etuuksien epäiltyjä huijauksia 2402, mikä on vuositasolla enemmän kuin aikaisempina kolmena vuonna.

Vuonna 2018 etuuksien huijausyrityksiä kirjattiin lähes 800 enemmän kuin edellisenä vuotena.

Vilpilliset etuudet ovat pieni määrä kaikista maksetuista etuuksista. Esimerkiksi vuonna 2019 väärinkäytösten osuus maksetuista etuuksista oli noin 0,84 promillea. Samana vuonna väärinkäytösepäiltyjen etuuksien euromääräinen summa ylitti ensimmäistä kertaa kymmenen miljoonaa euroa.

Uusi etuus tuo uusia tapauksia

Toimeentulotuki on Onnisen mukaan yksi syy määrän äkilliseen nousuun.

– Uuden etuuden myötä uusia tapauksiakin tulee enemmän.

Hän kuitenkin muistuttaa, etteivät kaikki Kelan suorittamat takaisinperinnät johdu asiakkaiden tahallisesta vilpistä.

– Takaisinperintään johtavia liikamaksuja syntyy useiden eri syiden johdosta, ja näistä vain pieni osa on etuuksien väärinkäytösten epäilyjä.

Valmistuneet tutkinnat laskussa

Vaikka Kelan kirjaamat väärinkäytösepäilyt ovat hienoisessa nousussa, ovat valmistuneet tutkinnat epäillyistä huijauksista laskussa.

Onninen kertoo tämän johtuvan koko prosessin pituudesta.

Vuonna 2019 poliisille lähetetyistä tutkintapyynnöistä seuraamukseen johti 89 prosenttia tapauksista. Tämä on enemmän kuin edellisenä kolmena vuonna.

”Teemme myös paljon erilaista ennaltaehkäisevää työtä, jotta väärinkäytöksiä tapahtuisi mahdollisimman vähän.”

Lopuissa tapauksista on tehty syyttämättäjättämispäätös, syyte on hylätty tai se on ehtinyt vanhentua ennen syytteen nostamista.

Näin voi käydä esimerkiksi lievien petosten kanssa, jotka vanhentuvat kahdessa vuodessa.

Kelan asiantuntijat päättävät aina, tehdäänkö poliisille tutkintapyyntö mahdollisesta rikoksesta.