Asiakirjojen todentaminen ja vahvistaminen hoidetaan yhä useammin sähköisellä allekirjoituksella

Sähköisten allekirjoitustapahtumien määrä kasvoi lähes kaksinkertaiseksi kymmenessä viikossa alkuvuodesta. Aiempina vuosina kasvu on ollut kymmeniä prosentteja per vuosi. Digitaalinen allekirjoitus eli sähköinen allekirjoitus on esimerkiksi sähköpostiviestiin tehty allekirjoitus, joka varmentaa...