Assi-sairaalassa panostetaan taiteeseen – Taidekoordinaattori palkattu mukaan jo kehitysvaiheessa

Kuvataiteilija ja taidekonsultti Kirsi Pitkänen on palkattu rakennushankkeen taidekoordinaattoriksi.

Maailman inhimillisin sairaala.

Tämä on Hämeenlinnaan rakennettavan uuden Assi-sairaalan vaatimattomana tavoitteena. Yhtenä osatekijänä kohti tavoitetta on osa-aikaisen taidekoordinaattorin palkkaaminen.

Syyskuussa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valitsi pestiin jyväskyläläisen kuvataiteilijan ja taidekonsultin Kirsi Pitkäsen .

Pitkänen on mukana uuden sairaalan kehitys- ja toteuttamisvaiheessa miettimässä moniammatillisessa tiimissä, miten lisätä potilaiden – ja henkilökunnan – viihtyisyyttä taiteen avulla.

– Osallistun joka viikko palaveriin, jossa ovat läsnä kaikki rakennushankkeen osapuolet. Käyn keskustelua myös käyttäjäryhmien kanssa.

Taidetyöryhmä puolestaan kokoontuu ensimmäistä kertaa joulukuun alussa. Siinä on edustus uutta sairaalaa valmistelevasta allianssi-hankkeesta, käyttäjistä, taidemuseolta ja Ars Hämeestä.

Pitkäsen tehtäviin kuuluu taideohjelman laatiminen rakennushankkeen kehittämisvaiheessa, joka kestää kevääseen 2020 saakka.

– Taideohjelma ohjaa taiteen hankkimista Assi-sairaalaan. Taidekoordinaattori on välittäjätaho tilaajan, rakennuttajan ja taiteilijoiden välillä. Vastaan siitä, että taidehanke menee sujuvasti sisään rakennushankkeeseen.

– Yhteistyössä arkkitehtien kanssa mietimme eri taiteen sijaintipaikkoja suunnittelun edetessä niin, että suunnitelmamme olisivat yhdenmukaiset ja tukisivat toisiaan.

– Minun pitää ymmärtää, missä vaiheessa rakennushanketta mikäkin taide tuodaan mukaan ja millä tavalla, Kirsi Pitkänen toteaa.

Kun taideohjelma on valmis, arviolta huhtikuussa, vuorossa on taiteilijoiden valinta, ja heiltä tilataan luonnokset töistä.

Toteutusvaiheessa eli rakennushankkeen käynnistyessä käynnistyvät myös taidehankinnat. Näillä näkymin aikataulu on, että rakennustyöt alkavat ensi kesäkuussa ja Assi-sairaala valmistuu vuonna 2024.

– Sairaanhoitopiiri on toivonut innovatiivista lähestymistapaa, mikä on hieno asia, koska sairaalaympäristö asettaa usein tietyt reunaehdot taidehankinnoille.

Rakennushankkeessa on tarkoitus integroida taidetta osaksi sairaalan rakenteita, kuten seinä- ja lattiapintoja.

Se voi Kirsi Pitkäsen mukaan tarkoittaa esimerkiksi akustiikkalevyjen väritystä ja kuviointia, laserleikattuja kuvioita lattialaatoissa, digiprint-tekniikoiden hyödyntämistä, seinämaalauksia tai seinäpinnoille eri tekniikoilla tehtyjä kuvioita.

– Teeman, visuaalisuuden tai värimaailman avulla on mahdollista tukea orientoitavuutta eli sitä, miten potilas löytää paikkaan, jonne on menossa.

– Taiteen avulla on mahdollista tehdä maamerkkejä, jolloin on helpompi hahmottaa, missä kohtaa rakennusta on. Maamerkit voivat olla mitä tahansa: vaikka ilmatilassa roikkuvaa taidetta tai veistoksia.

Pitkänen haluaisi tuoda sairaalaan myös uusia taiteen muotoja, kuten valo-, ääni- ja mediataidetta.

– Niillä voi luoda aisteja rauhoittavia ympäristöjä, jotka tukevat potilaan yksityisyyttä. Esimerkiksi synnytysosastolla tai tilanteessa, jossa potilas on hyvinkin herkässä tilassa, hän voisi interaktiivisella valaistuksella muokata tunnelman itselleen sopivaksi.

Iloa tuovan vuorovaikutteisen ja leikkisän taiteen Pitkänen näkee sopivan hyvin kokonaisuuteen. Muistihäiriöiset potilaat taas havainnoivat tiettyjä värejä ja kontrasteja paremmin kuin toisia.

– Pelkotiloja on mahdollista hälventää tuomalla tilaan jotain ajatuksia herättävää, nähtävää tai koettavaa taidetta.

Hankittava ja integroitava taide ja taiteen sijoituspaikat ovat vielä täysin auki. Aula- ja potilastilat ovat taiteelle kuitenkin yksi luonteva paikka. Myös olemassa olevaa taidekokoelmaa sijoitetaan uusiin tiloihin.

Toteutus tarkentuu käyttäjiltä saatavien toiveiden sekä suunnittelijoiden ja budjetin antamien realiteettien myötä. Taidebudjetti ei ole vielä julkinen, koska siitä ei ole virallista päätöstä. HÄSA